Θρίλερ στην Κυψέλη: Βρέθηκε νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα που είχε πεθάνει 8 μήνες

Μπροστά σε ένα φρικιαστικό θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη, όταν άνοιξαν βαλίτσα που μεταφέρθηκε στο τμήμα και εντόπισαν νεκρό βρέφος μέσα σε δοχείο.

Μια αποτρόπαια υπόθεση αποκαλύφθηκε στην Κυψέλη, όταν αστυνομικοί εντόπισαν το άψυχο σώμα ενός βρέφους τοποθετημένο μέσα σε δοχείο, το οποίο βρισκόταν εγκλωβισμένο σε μια βαλίτσα.

Όλα ξεκίνησαν από μήνυση του ιδιοκτήτη

Σύμφωνα με το protothema, το χρονικό της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε ιδιοκτήτης διαμερίσματος Airbnb στο κέντρο της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης ανέφερε στις αρχές ότι τα άτομα που είχαν μισθώσει το κατάλυμα αρνούνταν να αποχωρήσουν, δεν κατέβαλλαν το συμφωνημένο αντίτιμο, ενώ έκανε λόγο και για χρήση ναρκωτικών ουσιών εντός του χώρου.

Στο σημείο διερχόταν ομάδα της αστυνομικής δύναμης ΔΙΑΣ. Ο ιδιοκτήτης σταμάτησε τους αστυνομικούς και τους οδήγησε στο διαμέρισμα. Κατά την είσοδό τους, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν έναν άνδρα ελληνικής καταγωγής που είχε πραγματοποιήσει την ενοικίαση, τη 15χρονη κόρη του, καθώς και έναν άνδρα αφγανικής καταγωγής.

Παράλληλα, εντός του διαμερίσματος βρίσκονταν δύο ανήλικα παιδιά και η Γερμανίδα σύζυγος του ιδιοκτήτη που είχε προβεί στην καταγγελία προς την ΕΛ.ΑΣ. Από τον χώρο οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν δύο βαλίτσες, τις οποίες μετέφεραν στο αστυνομικό τμήμα για έρευνα.

Η σοκαριστική ανακάλυψη στο τμήμα

Κατά τον έλεγχο των αποσκευών στο τμήμα, οι αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι με το μακάβριο θέαμα, εντοπίζοντας το νεκρό βρέφος μέσα στο δοχείο.

Σε σχετικές ερωτήσεις των ανακριτικών αρχών, η Γερμανίδα σύζυγος του ιδιοκτήτη ισχυρίστηκε πως το βρέφος ήταν δικό της τέκνο και ότι είχε αφήσει την τελευταία του πνοή πριν από οκτώ μήνες.

Την ίδια στιγμή, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η 15χρονη που βρισκόταν στο διαμέρισμα είναι έγκυος. Πατέρας του παιδιού φέρεται να είναι ο συλληφθείς άνδρας αφγανικής καταγωγής.

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