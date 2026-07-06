Το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωσή του αναφέρεται στο θέμα, σημειώνοντας πως είχε δεχθεί από τον περασμένο Δεκέμβριο καταγγελία από μητέρας αθλήτριας.

Προπονητής στίβου στην Κεφαλονιά προφυλακίστηκε έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων κοριτσιών. Μάλιστα το «Χαμόγελο του Παιδιού» δίνει νέα διάσταση στο θέμα, καθώς αποκαλύπτει πως από τον Δεκέμβριο του 2025 υπήρξε καταγγελία μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά από μητέρα ανήλικης αθλήτριας.

Στην καταγγελία γίνεται λόγος για «σεξουαλική παρενόχληση της κόρης της αλλά και άλλων ανήλικων κοριτσιών από προπονητή στίβου στην Κεφαλονιά». Μάλιστα αναφέρθηκε πως ο συγκεκριμένος τεχνικός «ασκούσε και σωματική βία στα παιδιά, σε μορφή σφαλιάρας αν δεν έκαναν σωστά μια άσκηση», ενώ συχνά έκανε και «υποτιμητικά σχόλια».

Η μητέρα που έκανε την καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού», απευθύνθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία, όμως δεν προχώρησε σε καταγγελία, καθώς έπρεπε να γίνει επώνυμα.

Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωσή του τη Δευτέρα (6/7) αναφέρει τα εξής:

«Σε συνέχεια δημοσιευμάτων σχετικά με την προφυλάκιση προπονητή στην Κεφαλλονιά για σεξουαλική κακοποίηση

"Το Χαμόγελο του Παιδιού" ενημερώνει ότι:

Τέλη Δεκεμβρίου του 2025 ο Οργανισμός δέχτηκε κλήση στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 από μητέρα που κατήγγειλε σοβαρή σεξουαλική παρενόχληση της κόρης της αλλά και άλλων ανήλικων κοριτσιών από προπονητή στίβου στην Κεφαλονιά.

Αμέσως, μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS1056, η μητέρα διασυνδέθηκε με την Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλονιάς, όπου ανώνυμα κατήγγειλε όσα γνώριζε και αφορούσαν τόσο στο παιδί της όσο και συναθλήτριες της κόρης της.

Τέλος, αναφέρθηκε ότι ο προπονητής ασκεί και σωματική βία στα παιδιά, σε μορφή σφαλιάρας αν δεν κάνουν σωστά μια άσκηση, ενώ τους κάνει συχνά υποτιμητικά σχόλια.

Πρόσθετα, η μητέρα ανάφερε ότι πριν καλέσει στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056, είχε απευθυνθεί στην αρμόδια Εισαγγελία ωστόσο δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει επώνυμη καταγγελία, γεγονός που δεν επιθυμούσε για να προστατέψει την ιδιωτικότητα του δικού της παιδιού αλλά και των υπολοίπων.

Μήνες αργότερα "Το Χαμόγελο του Παιδιού" και την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 επισκέφθηκαν οι γονείς άλλου εμπλεκόμενου παιδιού στα περιστατικά κακοποίησης στην Κεφαλλονιά, ζητώντας κατευθύνσεις και υποστήριξη.



Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς βάσει του Οργανισμού "Το Χαμόγελο του Παιδιού" αυξάνονται οι κλήσεις και οι αναφορές στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, οι οποίες αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

"Το Χαμόγελο του Παιδιού" για πολλοστή φορά καλεί κάθε παιδί και ενήλικα να καλέσει στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 ή ηλεκτρονικά στο CyberTipline Hellas https://www.hamogelo.gr/gr/el/paidia-thimata-vias:cyber-tipline/ δωρεάν, ανώνυμα, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο για να ζητήσει βοήθεια, να αναφέρει περιστατικού παιδιού που κινδυνεύει, να ζητήσει κατευθύνσεις.