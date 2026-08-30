«Ο όγκος αποδείχθηκε τεράτωμα, καλοήθης»: Συγκινεί η ιστορία της 12χρονης από τις ΗΠΑ που την έσωσαν γιατροί στην Ελλάδα
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Συγκλονίζει η ιστορία 12χρονου κοριτισιού που ανακάλυψε ότι έχει όγκο στις διακοπές της στην Ελλάδα και την έσωσαν Έλληνες γιατροί.
Συγκινεί η ιστορία της 12χρονης Μαρίας, κοριτσιού με ελληνικές ρίζες που ήρθε για διακοπές από τη Νέα Υόρκη στη χώρα μας, και οι Έλληνες γιατροί της έσωσαν τη ζωή.
Η ανήλικη, φέρεται ότι είχε καλοήθη όγκο, και οι γιατροί που την παρακολουθούσαν επί χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν τον είχαν ανιχνεύσει. Διαπιστώθηκε στις διακοπές της οικογένειας στην Κεφαλονιά, όταν το κορίτσι είχε επί 20 μέρες πυρετό.
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@Photo credits: eurokinissi
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