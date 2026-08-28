Ο Τραμπ αυτοανακηρύχθηκε σπουδαιότερος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ: Ποιους έβαλε στον «πάτο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακήρυξε τον εαυτό του ως τον «σπουδαιότερο» πρόεδρο στην ιστορία των ΗΠΑ, δημοσιεύοντας σχετικό γράφημα στο, ενώ παρέλειψε σχεδόν μια δωδεκάδα προκατόχων του.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αυτοανακηρύχθηκε ο «σπουδαιότερος» πρόεδρος στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα από μια κατάταξη που δημοσίευσε στο Truth Social, αφήνοντας παράλληλα εκτός λίστας σχεδόν δώδεκα από τους προκατόχους του.

Το γράφημα χωρίζει τους προέδρους σε έξι κατηγορίες: «Ο Σπουδαιότερος» (The Greatest), «Σπουδαίοι» (Great), «Σχεδόν Σπουδαίοι» (Near Great), «Μέτριοι» (Average), «Κάτω του Μετρίου» (Below Average) και «Αποτυχίες» (Failures), με τον Τραμπ να καταλαμβάνει ολομόναχος την ανώτατη βαθμίδα.

Όπως προκύπτει, πρόκειται για μια τροποποιημένη έκδοση μιας αξιολόγησης προέδρων που είχε δημοσιεύσει το περιοδικό LIFE το 1948, βασισμένη σε έρευνα μεταξύ 55 ειδικών της αμερικανικής ιστορίας. Η εκδοχή που κοινοποίησε ο Τραμπ διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τις αρχικές κατατάξεις και παραλείψεις του 1948, αλλά προσθέτει τρεις πρόσφατους Δημοκρατικούς προέδρους στην κατηγορία των «Αποτυχιών», έναν στην κατηγορία των «Μετρίων» και το δικό του όνομα στην απόλυτη κορυφή.

Η κατάταξη του Τραμπ

Η κατηγορία των «Σπουδαίων» περιλαμβάνει τους Αβραάμ Λίνκολν, Τζορτζ Ουάσινγκτον, Φραγκλίνο Ρούζβελτ, Γούντροου Ουίλσον, Τόμας Τζέφερσον και Άντριου Τζάκσον.

Ως «Σχεδόν Σπουδαίοι» αξιολογούνται οι Θέοντορ Ρούζβελτ, Γκρόβερ Κλίβελαντ, Τζον Άνταμς και Τζέιμς Κ. Πολκ.

Στους «Μέτριους» προέδρους κατά τον Τραμπ κατατάσσονται οι Μπιλ Κλίντον, Τζον Κουίνσι Άνταμς, Τζέιμς Μονρόε, Ράδερφορντ Χέιζ, Τζέιμς Μάντισον, Μάρτιν Βαν Μπιούρεν, Ουίλιαμ Χάουαρντ Ταφτ, Τσέστερ Άρθουρ, Ουίλιαμ ΜακΚίνλεϊ, Άντριου Τζόνσον, Χέρμπερτ Χούβερ και Μπέντζαμιν Χάρισον.

Στην κατηγορία «Κάτω του Μετρίου» βρίσκονται οι Τζον Τάιλερ, Κάλβιν Κούλιτζ, Μίλαρντ Φίλμορ, Ζαχαρίας Τέιλορ, Τζέιμς Μπιούκαναν και Φράνκλιν Πιερς.

Στον πάτο του γραφήματος, η κατηγορία «Αποτυχίες» αποτελείται από τους Τζο Μπάιντεν, Μπαράκ Ομπάμα, Οδυσσέα Γκραντ, Ουόρεν Χάρντινγκ και Τζίμι Κάρτερ.

Οι ηχηρές απουσίες

Από τις αξιολογήσεις απουσιάζουν αισθητά οι Ουίλιαμ Χένρι Χάρισον και Τζέιμς Γκάρφιλντ (οι οποίοι απεβίωσαν λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους), καθώς και οι Χάρι Τρούμαν, Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, Τζον Φ. Κένεντι, Λίντον Τζόνσον, Ρίτσαρντ Νίξον, Τζέραλντ Φορντ, Ρόναλντ Ρίγκαν, Τζορτζ Χ.Ο. Μπους και Τζορτζ Ο. Μπους.

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