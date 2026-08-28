Avengers Doomsday: Η τρελή θεωρία που θέλει τον Doctor Doom να μην είναι ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ

Μία αναπάντεχη θεωρία των θαυμαστών της Marvel υποστηρίζει ότι η επιστροφή του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ ως Doctor Doom αποτελεί παραπλάνηση.

Στο τρέιλερ της ταινίας «Avengers: Doomsday», παρατηρητικοί φαν εστίασαν στα μάτια του Doctor Doom, σημειώνοντας πως το πράσινο-μπλε χρώμα τους παραπέμπει στον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς (Doctor Strange) και όχι στα καστανά μάτια του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.

Η υποδοχή του «Avengers: Doomsday» παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον, ενώ η επανακυκλοφορία του «Avengers: Endgame» στις αίθουσες περιλαμβάνει επιπλέον τέσσερα λεπτά προβολής με διορθώσεις στο χρώμα και σκηνές που συνδέονται με την επερχόμενη ταινία.

Ο ρόλος του Doctor Strange και οι εικασίες για το Secret Wars

Οι εικασίες των φαν βασίζονται και στην πλοκή των κόμικς «Secret Wars». Εκεί, ο Doctor Strange διαδραματίζει κεντρικό ρόλο ως «Σερίφης» στον κόσμο που δημιουργεί ο Doctor Doom.

Σύμφωνα με θεωρίες στο Reddit, ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Ντάουνι Τζούνιορ ενδέχεται να πεθάνει νωρίς στην ταινία από τον πραγματικό Doctor Doom, με τον Doctor Strange να εμφανίζεται ως σύμμαχός του λόγω των γεγονότων στο Multiverse.

Παρά τις παραπάνω υποθέσεις, δεν αποκλείεται η επιλογή του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ να αποτελεί την τελική απόφαση της Marvel για τον κεντρικό κακό των επόμενων ταινιών.

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