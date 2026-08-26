Η ταινία που απέρριψε ο Αλ Πατσίνο και τελικά το μετάνιωσε - «Από τα μεγαλύτερη λάθη στην καριέρα μου

Και αντί για τον Αλ Πατσίνο, τον ρόλο ανέλαβε τελικά ο Ρίτσαρντ Γκιρ

Ο Αλ Πατσίνο έχει γράψει τη δική του ιστορία στον κινηματογράφο. Είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο επιδραστικούς ηθοποιούς στον κόσμο. Είναι πραγματικά δύσκολο να διαλέξει κανείς ποια ήταν η καλύτερη ερμηνεία του, ανάμεσα στις αμέτρητες που μας έχει χαρίσει εδώ και πλέον πενήντα χρόνια. Αυτό όμως που δεν είναι δύσκολο, είναι ποια ερμηνεία, ή πιο σωστά, ποια ταινία του... ξέφυγε.

Από τη δεκαετία του 1970, ο Αλ Πατσίνο εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στο Χόλιγουντ. Μετά την εμβληματική ερμηνεία του ως ως Μάικλ Κορλεόνε στη σειρά ταινιών «Ο Νονός», πήρε έναν ακόμη εμβληματικό ρόλο στο Dog Day Afternoon, υποδυόμενος τον ληστή τραπεζών, Σόνι.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr