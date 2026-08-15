O Έλληνας ηθοποιός που εμφανίστηκε στην Οδύσσεια και ρίχνει... άκυρο στον Νόλαν

Η εμπειρία του Γιώργου Χατζηκυριάκου που συμμετείχε στα γυρίσματα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν.

Υπάρχουν οι άνθρωποι που γνωρίζουμε σε πολύ συγκεκριμένες στιγμές της ζωής μας, όπως η εποχή που πηγαίναμε δημοτικό σχολείο και έπειτα τα χρόνια περνάνε και τους αφήνουμε πίσω και κάποια στιγμή κάτι συμβαίνει και βρισκόμαστε ξανά σε κάποιο κοινό δρόμο, στην ίδια γειτονιά, έστω ανταλλάσουμε αιτήματα φιλίας στο Facebook και ό,τι αφήσαμε πίσω, τέμνεται ξανά.

Και στην περίπτωση του ηθοποιού Γιώργου Χατζηκυριάκου, που είχα αφήσει ως ένα χρόνο μεγαλύτερο συμμαθητή μου στο δημοτικό σχολείο, πολλά έχουν αλλάξει. Ο Γιώργος είναι ένας επαγγελματίας ηθοποιός με ξεχωριστές εμπειρίες από το σινεμά, το θέατρο, την τηλεόραση και όχι μόνο. Πρόσφατα εμφανίστηκε στην ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

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