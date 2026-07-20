Η στιγμή που όλοι περιμέναμε: Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer του «Avengers: Doomsday» (vid)

Η Marvel έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του «Avengers: Doomsday» και εμείς αναμένουμε τον Δεκέμβριο με ακόμη μεγαλύτερη προσμονή... Απολαύστε το!

Η Marvel Studios έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο ολοκληρωμένο τρέιλερ της ταινίας «Avengers: Doomsday», αποκαλύπτοντας μια από τις μεγαλύτερες συναντήσεις υπερηρώων στην ιστορία του Κινηματογραφικού Σύμπαντος της Marvel.

Η νέα παραγωγή φιλοδοξεί να αποτελέσει την επόμενη μεγάλη κορύφωση της σειράς, φέρνοντας τους ήρωες αντιμέτωπους με μια απειλή που στρέφεται ενάντια σε ολόκληρο το πολυσύμπαν.

Επιστροφή Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ ως Doctor Doom

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, ο οποίος πραγματοποιεί την πολυσυζητημένη επιστροφή του στη Marvel, αυτή τη φορά υποδυόμενος τον εμβληματικό κακό Doctor Doom.

Η ταινία αφήνει να εννοηθεί ότι πρόκειται για μια εναλλακτική εκδοχή του Τόνι Σταρκ από διαφορετικό σύμπαν, ο οποίος προετοιμάζει έναν καταστροφικό πόλεμο απειλώντας κάθε πραγματικότητα.

Επιστροφή και του Κρις Έβανς και η ιστορική ένωση με τους X-Men

Το τρέιλερ επιβεβαιώνει μεγάλες επιστροφές και ιστορικές διασταυρώσεις χαρακτήρων:

Επιστροφή Captain America : Ο Κρις Έβανς εμφανίζεται ξανά ως Στιβ Ρότζερς, ενώ καταγράφεται και μια αναμέτρηση του Θορ με τον Doctor Doom.

: Ο Κρις Έβανς εμφανίζεται ξανά ως Στιβ Ρότζερς, ενώ καταγράφεται και μια αναμέτρηση του Θορ με τον Doctor Doom. Επίσημη είσοδος των X-Men στο MCU : Χαρακτήρες από τις παλαιότερες ταινίες, όπως ο Professor X (Πάτρικ Στιούαρτ), ο Magneto (Ίαν ΜακΚέλεν), η Mystique (Ρεμπέκα Ρομέιν), ο Cyclops (Τζέιμς Μάρσντεν) και ο Gambit (Τσάνινγκ Τέιτουμ) συναντούν για πρώτη φορά τους Avengers.

: Χαρακτήρες από τις παλαιότερες ταινίες, όπως ο Professor X (Πάτρικ Στιούαρτ), ο Magneto (Ίαν ΜακΚέλεν), η Mystique (Ρεμπέκα Ρομέιν), ο Cyclops (Τζέιμς Μάρσντεν) και ο Gambit (Τσάνινγκ Τέιτουμ) συναντούν για πρώτη φορά τους Avengers. Νέες συμμαχίες: Στη μάχη για τη σωτηρία του πολυσύμπαντος συμμετέχουν επίσης οι Fantastic Four και οι Thunderbolts.

Τότε θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφουν οι αδελφοί Ρούσο, δημιουργοί των επιτυχιών «Infinity War» και «Endgame». Το πολυπληθές καστ περιλαμβάνει ονόματα όπως οι Κρις Χέμσγουορθ, Άντονι Μάκι, Σεμπάστιαν Σταν, Πολ Ραντ, Τομ Χίντλστον, Πέδρο Πασκάλ, Βανέσα Κίρμπι και Φλόρενς Πιου.

Το «Avengers: Doomsday» αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου, αποτελώντας το πρώτο μέρος της μεγάλης κορύφωσης του MCU πριν από το «Avengers: Secret Wars», που θα ακολουθήσει έναν χρόνο αργότερα.

Δείτε το τρέιλερ εδώ:

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