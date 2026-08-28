Νεαρός άναψε καπνογόνο στο ΑΕΚ - Λέφσκι και συνέλαβαν τη μητέρα του!

Μητέρα και ο γιος της συνελήφθησαν στην AllWyn Arena κατά τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας, επειδή ο νεαρός άναψε καπνογόνο.

Στη σύλληψη μιας μητέρας και του γιου της στην Allwyn Arena προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια της ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας.

Στον επίσημο απολογισμό των μέτρων ασφαλείας που ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία για την αναμέτρηση, το συγκεκριμένο ασυνήθιστο περιστατικό ξεχώρισε ανάμεσα στους ελέγχους και τις συλλήψεις για κατοχή μαχαιριών από Βούλγαρους οπαδούς.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον νεαρό που άναψε το καπνογόνο στις κερκίδες, αλλά και τη μητέρα του που τον συνόδευε στο γήπεδο, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:

-12- συλλήψεις στην Αττική στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων για τη διεξαγωγή αγώνα ποδοσφαίρου στο γήπεδο “ALLWYN ARENA” στη Νέα Φιλαδέλφεια

Τα -9- άτομα συνελήφθησαν σε προελέγχους στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών, καθώς στο εσωτερικό Ι.Χ.Ε. οχημάτων και λεωφορείου, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -4- αναδιπλούμενα μαχαίρια (σουγιάδες), -3- μαχαίρια, σιδερογροθιά, μεταλλικό πολυεργαλείο και αυτοσχέδιο κοκάλινο αιχμηρό αντικείμενο

Συνελήφθησαν, χθες, Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026, συνολικά -12- άτομα, στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων τάξης και ασφάλειας που είχαν ληφθεί για την ομαλή διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα που διεξήχθη στο γήπεδο “ALLWYN ARENA” στη Νέα Φιλαδέλφεια.



Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν, κατά περίπτωση, δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, βεγγαλικών και ναρκωτικών, καθώς και της αθλητικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των μέτρων, από μικτά κλιμάκια αστυνομικών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.) πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας.

Από τους ελέγχους προέκυψαν τα ακόλουθα:

Στις Αφίδνες, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) προχώρησαν στη σύλληψη -4- αλλοδαπών, καθώς, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, -2- αναδιπλούμενα μαχαίρια (σουγιάδες), -1- μαχαίρι και -1- σιδερογροθιά.

Στην Ελευσίνα, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) προχώρησαν στη σύλληψη -2- αλλοδαποί, καθώς, έπειτα από έρευνα στο εσωτερικό του οχήματος στο οποίο επέβαιναν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, -1- αναδιπλούμενο μαχαίρι (σουγιάς) και -2- μπλούζες με οπαδικό περιεχόμενο.

Οι ανωτέρω -6- συλληφθέντες προσήχθησαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους σχετική δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας.

Παράλληλα:

Στις Αφίδνες, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) -3- αλλοδαποί, καθώς, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό οχημάτων στα οποία επέβαιναν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- μαχαίρια, -2- αναδιπλούμενοι σουγιάδες και -1- μεταλλικό πολυεργαλείο.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, συνελήφθησαν -2- άτομα, μητέρα και ο ανήλικος υιός της, καθώς ο τελευταίος διαπιστώθηκε να κάνει χρήση βεγγαλικού χειρός.

συνελήφθη 27χρονος ημεδαπός, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε κάνναβη, συνολικού βάρους -0,92- γραμμαρίων.

Για τους ανωτέρω -6- συλληφθέντες σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, για κατά περίπτωση παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, βεγγαλικών και ναρκωτικών, καθώς και της αθλητικής νομοθεσίας.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο εσωτερικό των οχημάτων, καθώς και από την κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-4- αναδιπλούμενα μαχαίρια (σουγιάδες),

-3- μαχαίρια,

-1- σιδερογροθιά,

-1- αυτοσχέδιο κοκάλινο αιχμηρό αντικείμενο,

-1- μεταλλικό πολυεργαλείο,

-3- κασκόλ,

-2- μπλούζες με οπαδικό περιεχόμενο και

-1- αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε κάνναβη, βάρους -0,92- γραμμαρίων.

Τα κατασχεθέντα πειστήρια, καθώς και η ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας, θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή της κας Εισαγγελέως Ανηλίκων Αθηνών, ενώ η μητέρα του και ο 27χρονος ημεδαπός αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι με προφορική εντολή του κ. Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης.

Οι υπόλοιποι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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