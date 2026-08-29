Καιρός: Εκρηκτικός συνδυασμός ζέστης και ανέμων – Πού υπάρχει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς

Δύσκολο αναμένεται το επόμενο 36ωρο για αρκετές περιοχές της χώρας, πριν από τη σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από την Κυριακή.

Οι ισχυροί βοριάδες σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό σήμερα, Σάββατο 29 Αυγούστου, με την Κρήτη και τα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ οι ριπές στην Κρήτη αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Την ίδια ώρα, ο υδράργυρος θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας κατά τόπους τους 38 βαθμούς Κελσίου στη δυτική Ελλάδα.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη και Δωδεκάνησα

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο η ζέστη. Ο συνδυασμός ξηρής ατμόσφαιρας, υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων ανεβάζει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

Στην κατηγορία κινδύνου 5, δηλαδή σε κατάσταση συναγερμού, βρίσκονται η Περιφέρεια Κρήτης, καθώς και η Ρόδος και η Κάρπαθος. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο, κατηγορία 4, βρίσκονται μεταξύ άλλων η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, οι Κυκλάδες, η Κάλυμνος, η Κως και η Λακωνία.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν κατά μέσο όρο τα 7 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο. Στην Κρήτη οι ριπές αναμένεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ στην ανατολική Κρήτη μπορεί να αγγίξουν ακόμη και τα 110 με 120 χιλιόμετρα την ώρα.

Ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι αναμένονται και στα Δωδεκάνησα, όπου οι μέγιστες ριπές μπορεί να φτάσουν περίπου τα 90 χιλιόμετρα την ώρα.

Υψηλές θερμοκρασίες παρά τους βοριάδες

Παρά την ενίσχυση των βοριάδων, η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή. Στα δυτικά ηπειρωτικά θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά θα είναι χαμηλότερη εξαιτίας των βόρειων ανέμων.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τους βορειοανατολικούς ανέμους να φτάνουν τα 5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κινηθεί από 24 έως 34 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις και πιθανές καταιγίδες από το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 33 βαθμούς.

Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά δεν αποκλείονται απογευματινές καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Σταδιακή υποχώρηση των ανέμων από την Κυριακή

Το δύσκολο σκηνικό αναμένεται να αρχίσει να υποχωρεί από την Κυριακή. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν σταδιακά, με τους ανέμους στο Αιγαίο να περιορίζονται στα 5 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 7 στα νοτιοανατολικά.

Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, ενώ στα δυτικά θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.

Από τη Δευτέρα οι άνεμοι θα εξασθενήσουν περαιτέρω, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει περίπου στους 35 με 36 βαθμούς, φτάνοντας τοπικά τους 37 στη δυτική Ελλάδα.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για τις περιοχές υψηλού κινδύνου, καθώς οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να μετατρέψουν γρήγορα μια μικρή εστία φωτιάς σε επικίνδυνο μέτωπο. Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή και αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ