«Βιβλική καταστροφή» σε Νεπάλ και Θιβέτ: Τουλάχιστον 165 νεκροί και πάνω από 1.000 αγνοούμενοι

Τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 1.000 αγνοούνται μετά την καταστροφική πλημμύρα στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ.

Σωστικά συνεργεία εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον εντοπισμό των περισσότερων από 1.000 αγνοουμένων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται εκατοντάδες ξένοι τουρίστες.

Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν ότι έχουν ανασυρθεί 162 σοροί, ενώ στην κινεζική πλευρά του Θιβέτ έχουν καταγραφεί ακόμη τρεις νεκροί. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), η καταστροφή συνδέεται με την κατάρρευση παγετώνα, η οποία ήταν τόσο ισχυρή ώστε προκάλεσε σεισμό μεγέθους 5,2 βαθμών και εκτεταμένες κατολισθήσεις. Στην Κίνα αγνοούνται 558 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 260 ξένοι. Στο Νεπάλ, σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, δεν έχουν εντοπιστεί 468 τουρίστες, εκ των οποίων οι 393 είναι ξένοι.

Χείμαρροι παρέσυραν κτίρια και οχήματα

Σοκαριστικά βίντεο καταγράφουν τη δύναμη των υδάτων. Σε ένα από αυτά, ένα πολυώροφο κτίριο και άνθρωποι που προσπαθούν να απομακρυνθούν παρασύρονται από έναν τεράστιο χείμαρρο. Σε άλλο βίντεο, ένα γιγαντιαίο κύμα νερού, που θυμίζει σε ένταση τσουνάμι, εισβάλλει σε χώρο στάθμευσης, παρασύροντας οχήματα και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Στην κινεζική πλευρά, περισσότερα από 800 μέλη σωστικών συνεργείων, 150 οχήματα, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και μικρά σκάφη συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

🚨Bhote Koshi River Floods Into #Nepal



📌The Bhote Koshi river originates in Tibet before flowing into Nepal's Trishuli river. https://t.co/wGLyYX0Qlb



📌The Trishuli eventually enters India as the Gandak river, meaning flooding in the upper basin could have implications… pic.twitter.com/Hbt6hYNORh — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 26, 2026

Η καταστροφή έχει αφήσει πίσω της εικόνες ανυπολόγιστων ζημιών, με τον αξιωματούχο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στο Νεπάλ, Ντέιβιντ Φίσερ, να δηλώνει ότι «ολόκληρα χωριά και αγορές σβήστηκαν από τον χάρτη».

🇳🇵 Horrifying video from Nepal showing a flash flood wave sweeping people away in a matter of seconds pic.twitter.com/XbQAQwWfFm August 26, 2026

Ανάμεσα στους αγνοούμενους βρίσκονται 142 Ινδοί, ενώ έχουν αναφερθεί επίσης πολίτες από τη Βρετανία, τη Μαλαισία, την Αυστραλία, την Ολλανδία, τις ΗΠΑ, την Πορτογαλία, τη Νότια Αφρική, τη Νότια Κορέα και την Ουκρανία.

Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης κατοίκων από επικίνδυνες περιοχές, ενώ οι διασώστες αναζητούν επιζώντες μέσα σε τεράστιους όγκους λάσπης και συντριμμιών.

Φόβοι για νέα πλημμύρα

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τυχόν φραγμοί σε ποτάμια και ρέματα θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέα ξαφνική άνοδο της στάθμης του νερού.

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις είναι συχνό φαινόμενο στο Νεπάλ, στο Θιβέτ και γενικότερα στη Νότια Ασία κατά την περίοδο των μουσώνων, από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Επιστήμονες επισημαίνουν, τέλος, ότι η κλιματική αλλαγή ενισχύει την ένταση και τη συχνότητα τέτοιων ακραίων φαινομένων.

CCTV footage showed floodwaters and debris sweeping through Gyirong Port near the Nepal-China border on Wednesday, after massive flash floods struck the area. pic.twitter.com/h6scjr9UV5 — The Associated Press (@AP) August 27, 2026

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