El Niño: Το φαινόμενο «Γκοτζίλα» που διαμορφώνεται ενδέχεται να οδηγήσει στην πείνα 50 εκ. ανθρώπους

Ντόμινο επιπτώσεων από τη σφοδρότητα του φαινομένου.

Μια σειρά από έντονα κλιματικά φαινόμενα τύπου «Ελ Νίνιο» τις τελευταίες δεκαετίες, όπως το φαινόμενο «Γκότζιλα» που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή και αναμένεται να διαταράξει τις καιρικές συνθήκες σε όλο τον κόσμο, έχουν ενισχυθεί σημαντικά από τη γενικότερη υπερθέρμανση του πλανήτη που προκαλείται από την καύση ορυκτών καυσίμων, σύμφωνα με τα ευρήματα μιας σημαντικής νέας μελέτης.

Όπως αναφέρει ο βρετανικός Guardian, το El Niño είναι ένα φυσικό φαινόμενο που εκδηλώνεται κάθε δύο έως επτά χρόνια, όταν τα νερά του ανατολικού τροπικού Ειρηνικού Ωκεανού θερμαίνονται, προκαλώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση επιπτώσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τελευταίο φαινόμενο El Niño που αναπτύσσεται, το οποίο αναμένεται να κορυφωθεί αργότερα φέτος, προβλέπεται να είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί στη σύγχρονη ιστορία και έχει ανεπίσημα ονομαστεί φαινόμενο «Godzilla».

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