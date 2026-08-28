Πίσω ολοταχώς από τον Άντι Μπέρναμ για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: «Είναι θέμα του Βρετανικού Μουσείου» (vid)

Σημαντική υπαναχώρηση από τις πολυετείς θέσεις του για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα πραγματοποίησε ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ.

Ο Άντι Μπέρναμ έκανε πίσω αναφορικά με τις διαχρονικές εκκλήσεις του για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, δηλώνοντας πλέον πως η τύχη των μνημείων ηλικίας 2.500 ετών αποτελεί αποκλειστικά ζήτημα που καλείται να διευθετήσει το Βρετανικό Μουσείο.

Η στάση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις δηλώσεις που είχε πραγματοποιήσει το 2023, όταν υποστήριζε ότι τα Γλυπτά πρέπει να επιστραφούν στην Αθήνα «χωρίς δεσμεύσεις», ενώ ήδη από το 2002 είχε ταχθεί υπέρ της τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου για τη διευκόλυνση της μεταφοράς τους.

Η δήλωση στους FT που δείχνει στροφή 180 μοιρών

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Financial Times, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τελικά είναι ένα ζήτημα που αφορά το Βρετανικό Μουσείο, έτσι δεν είναι; Νομικά, εκεί βρίσκεται το ζήτημα, αλλά είμαι υπέρ της χρήσης της βρετανικής πολιτιστικής διπλωματίας. Αυτό είναι κάτι που στηρίζω απόλυτα».

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα αφαιρέθηκαν και μεταφέρθηκαν στη Βρετανία από τον Σκωτσέζο αριστοκράτη Λόρδο Έλγιν στις αρχές του 19ου αιώνα, χωρίς να υπάρχει σχετική άδεια από τις τότε οθωμανικές αρχές.

Το νομοσχέδιο που είχε υποστηρίξει στο παρελθόν

Στο παρελθόν, ως βουλευτής των Εργατικών, ο κ. Μπέρναμ είχε υποστηρίξει ενεργά νομοθετική πρωτοβουλία για την τροποποίηση του Νόμου περί Βρετανικών Μουσείων του 1963 (British Museum Act).

Ο συγκεκριμένος νόμος αποτελεί το κυριότερο νομικό εμπόδιο, καθώς απαγορεύει στους επιτρόπους του ιδρύματος να παραχωρήσουν οριστικά την κυριότητα των αρχαιοτήτων. Στόχος εκείνης της πρότασης ήταν η αφαίρεση του εν λόγω κολλήματος, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την οριστική επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα.

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