Επιβάτης πήγε στα εγκαίνια του Μετρό Θεσσαλονίκης και... ράγισε: «Είναι φαντασμαγορικό, αλλά χώρισα» (vid)

Επιβάτης του Μετρό Θεσσαλονίκης εντυπωσιάστηκε με το έργο, αλλά στεναχωρήθηκε για την πρώην σχέση του.

Πληγωμένος επιβάτης του Μετρό Θεσσαλονίκης, πήγε να δει το έργο, έμεινε αρκετά ενθουσιασμένος, αλλά ο πρόσφατος χωρισμός με την κοπέλα του δεν τον άφησε να το χαρεί όπως θέλει.

«Είναι πολύ φαντασμαγορικό αν και εγώ τώρα είμαι λίγο στεναχωρημένος, επειδή πρόσφατα χώρισα με την κοπέλα μου και δεν θα μπορέσω να το δω μαζί της», ανέφερε σε δηλώσεις του στο MEGA.

4,8 χιλιόμετρα γραμμής και 5 νέοι σταθμοί η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης

Όλα αυτά, λίγο μετά την ολοκλήρωση της τελετής παράδοσης του έργου της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, παρουσία και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον σταθμό «Μίκρα», στη συμβολή των οδών Α. Παπανδρέου και Πόντου, ενώ οι σταθμοί άνοιξαν τις πύλες τους για το κοινό στις 15:00.

Ο πρωθυπουργός έφτασε στο σημείο με τρένο από τον σταθμό «Νομαρχία», συνοδευόμενος από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και από τον γιο του.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, στελέχη της αναδόχου εταιρείας Aktor, εκπρόσωποι της THEMA και της «Ελληνικό Μετρό», ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές της ΝΔ, καθώς και τοπικοί δήμαρχοι. Τον αγιασμό των εγκαινίων τέλεσε ο Μητροπολίτης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς Ιουστίνος.

Στη βασική γραμμή προστίθενται πλέον πέντε νέοι υπόγειοι σταθμοί, καλύπτοντας μια διαδρομή 4,8 χιλιομέτρων. Οι νέοι σταθμοί που τίθενται σε λειτουργία είναι οι εξής:

Νομαρχία Καλαμαριά Αρετσού Νέα Κρήνη Μίκρα

Μητσοτάκης: «Το είπαμε και το κάναμε»

Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πορεία υλοποίησης του έργου, τονίζοντας πως «το πιο σημαντικό είναι οι ίδιοι οι πολίτες να αναγνωρίζουν πόσο έχει αλλάξει η καθημερινότητα στην πόλη τους». Υπογράμμισε ότι το μετρό, σε συνδυασμό με τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, διαμορφώνει έναν νέο συγκοινωνιακό χάρτη για τη Θεσσαλονίκη.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η πόλη διαθέτει πλέον ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό στην Ευρώπη με φθηνό εισιτήριο, αφήνοντας πίσω δεκαετίες αδιαφορίας. Παράλληλα, εξήγγειλε το επόμενο βήμα του σχεδιασμού, ανακοινώνοντας την έναρξη των διαδικασιών για την επέκταση του δικτύου προς τις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, εξέφρασε τις ευχαριστίες του σε όσους εργάστηκαν για την ολοκλήρωση του έργου, ενώ απηύθυνε ένα «ευχαριστώ και συγγνώμη» προς τους κατοίκους για την ταλαιπωρία που υπέστησαν κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών.

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