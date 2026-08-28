«Morocco is hacked»: Μυστηριώδεις χάκερ διέρρευσαν τα μυστικά της χώρας

Το Μαρόκο βρίσκεται αντιμέτωπο με τη μεγαλύτερη κρίση ασφαλείας στη νεότερη ιστορία του, μετά τη διαρροή απόρρητων δεδομένων από ομάδα χάκερ.

Μέσα σε μόλις έναν χρόνο, η ομάδα χάκερ Jabaroot κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση και να δημοσιοποιήσει εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες από στρατηγικούς οργανισμούς του Μαρόκου, με κορύφωση τη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων περισσότερων από 70.000 μελών των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών του βασιλείου.

Η πιο πρόσφατη διαρροή αφορά το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Επιτήρησης της Επικράτειας, της κύριας υπηρεσίας εσωτερικών πληροφοριών, καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Εθνικής Ασφάλειας. Τα έγγραφα που διέρρευσαν περιλαμβάνουν ονόματα, ημερομηνίες γέννησης, εσωτερικούς αναγνωριστικούς αριθμούς και άλλα επιχειρησιακά δεδομένα χιλιάδων πρακτόρων.

Ποιος κρύβεται πίσω από την ομάδα Jabaroot;

Επίσημα, η ομάδα εμφανίζεται από τον Απρίλιο του 2025 ως συλλογικότητα Αλγερινών χάκερ, έχοντας αναλάβει την ευθύνη για διαδοχικές επιθέσεις κατά του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης, κρατικών φορέων και δημόσιων υπηρεσιών.

Ωστόσο, όσο οι έρευνες προχωρούν, η θεωρία της κρατικής εμπλοκής της Αλγερίας αμφισβητείται από ιδιωτικές εταιρείες κυβερνοασφάλειας. Ευρωπαίοι ερευνητές εντόπισαν ψηφιακά ίχνη που δείχνουν ότι πίσω από την οργάνωση ενδέχεται να βρίσκεται ένα μόνο άτομο ή ένας πολύ μικρός πυρήνας που δρα από τη Γερμανία.

Μία από τις επικρατέστερες υποθέσεις κάνει λόγο για πρώην στέλεχος των μαροκινών υπηρεσιών ασφαλείας που εγκατέλειψε τη χώρα και ενεργεί ως «insider», γνωρίζοντας εκ των έσω τη λειτουργία του συστήματος.

Πολιτικό πλήγμα για τον Βασιλιά του Μαρόκου

Η εκστρατεία της Jabaroot έχει στοχεύσει τον σκληρό πυρήνα της εξουσίας, διανέμοντας πληροφορίες που αφορούν το προσωπικό του Παλατιού και ανώτατους κρατικούς λειτουργούς.

Παράλληλα, οι αποκαλύψεις αποκτούν πολιτικές διαστάσεις, καθώς συνδέονται με τη μεταναστευτική κρίση στη Σεούτα. Η ομάδα ισχυρίζεται ότι διαθέτει εσωτερικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη συμμετοχή κρατικών δομών του Μαρόκου στον συντονισμό μεταναστευτικών ροών προς τα ισπανικά σύνορα, κατηγορία την οποία το Ραμπάτ απορρίπτει κατηγορηματικά.

Ειδικοί υπογραμμίζουν ότι οι ενέργειες της Jabaroot δεν αποσκοπούν στο οικονομικό κέρδος, αλλά συνιστούν μια επιχείρηση στρατηγικής φθοράς, προκαλώντας τεράστιο πλήγμα στο κύρος των μαροκινών θεσμών.

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