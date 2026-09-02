Η Sonos υποδέχεται τη νέα Beam Ultra και τα Sonos Ace Ultra στο οικοσύστημά της

Η Sonos παρουσιάζει σήμερα τη νέα premium ηχόμπαρα Sonos Beam Ultra και τα νέα ακουστικά Sonos Ace Ultra, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της στις κατηγορίες home theater και προσωπικής ακρόασης, παράλληλα με τη νέα έκδοση του λειτουργικού συστήματος ήχου της, Sonos 27.

«Η Beam Ultra και τα Sonos Ace Ultra είναι η έμπρακτη απόδειξη του τι εννοούμε όταν λέμε “sounds like Sonos” – συνδυάζουν καινοτομία επόμενης γενιάς, ακουστικό σχεδιασμό και τεχνογνωσία στην ηχητική μηχανική, αποτέλεσμα δεκαετιών εμπειρίας από τη χρήση των προϊόντων Sonos σε πραγματικά σπίτια», δήλωσε ο Tom Conrad, CEO της Sonos. «Η πραγματική μαγεία, όμως, είναι ότι αξιοποιούν το σύστημα ανάλογα με τις διαθέσεις σας – είτε για μια συναρπαστική βραδιά ταινίας είτε για τη χαρά του να παίρνετε το soundtrack της μαζί σας στα ακουστικά σας το επόμενο πρωί.»

Η Beam Ultra είναι η νέα mid-size ηχόμπαρα της Sonos, σχεδιασμένη με εννέα custom drivers, μεταξύ των οποίων δύο ειδικά σχεδιασμένοι up-firing drivers που αποδίδουν πραγματικό 7.1.2 Dolby Atmos και πιο ζεστό, βαθύ μπάσο. Το επανασχεδιασμένο κεντρικό κανάλι προσφέρει πιο ευκρινείς διαλόγους, διαθέτοντας τα τέσσερα επίπεδα AI Speech Enhancement, που επιτρέπουν στον χρήστη να προσαρμόζει την καθαρότητα της ομιλίας ανάλογα με τις προτιμήσεις του, καθώς και λειτουργία Night Sound για τις βραδινές ώρες. Η νέα Beam Ultra αποτελεί τη βάση ενός συστήματος home theater που μπορεί να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται στις ανάγκες σας, επιτρέποντας την προσθήκη ενός Sub για βαθύτερα μπάσα ή των πίσω surround ηχείων – τα οποία πλέον μπορούν να περιλαμβάνουν και τα φορητά ηχεία Sonos – όποτε το απαιτούν οι περιστάσεις.

«Μια εξαιρετική μίξη κάνει τον ακροατή να αισθάνεται τα πάντα χωρίς να αντιλαμβάνεται τον τρόπο με τον οποίο αυτό επιτυγχάνεται», δήλωσε ο Chris Jenkins, EVP Digital Studios, UMG. «Αυτό ακριβώς προσφέρει η νέα Sonos Beam Ultra – ήχο που σας βάζει μέσα στη σκηνή, αντί να σας υπενθυμίζει ότι ακούτε από ένα ηχείο.»

Τα Sonos Ace Ultra είναι τα νέα premium over-ear ακουστικά της Sonos, με 40mm driver σχεδιασμένα από τη Sonos, Adaptive ANC που αξιοποιεί δέκα μικρόφωνα και αυτονομία έως 50 ώρες συνολικά ή 35 ώρες με ενεργοποιημένο το ANC. Παράλληλα, είναι τα πρώτα ακουστικά που βασίζονται στο Headphone Engine 2, το νέο hardware που επιτρέπει την απευθείας σύνδεση των ακουστικών με το οικοσύστημα Sonos.. Με ένα μόνο πάτημα, ο ήχος που αναπαράγεται στο σύστημα Sonos μεταφέρεται απευθείας στα ακουστικά ενώ με ένα ακόμη πάτημα, επιστρέφει πίσω στο σύστημα Sonos, χωρίς να χρειάζεται το smartphone σας να βρίσκεται κοντά.

Σχεδιασμένα για το οικοσύστημα Sonos

Η νέα Beam Ultra και τα νέα Sonos Ace Ultra προσφέρουν δύο νέους τρόπους για να δημιουργήσετε την ιδανική ηχητική εμπειρία στο σπίτι σας, αξιοποιώντας το Sonos 27. Όπως όλα τα ηχεία Sonos, η Sonos Beam Ultra και τα Sonos Ace Ultra έχουν σχεδιαστεί με τη συμβολή του Sonos Soundboard, μιας ομάδας κορυφαίων επαγγελματιών από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και άλλων δημιουργικών κλάδων, ώστε ο ήχος να παραμένει πιστός στην πρόθεση του καλλιτέχνη.

Το μουσικό σας οικοσύστημα: Με περισσότερες από 100 υπηρεσίες streaming, η Sonos αποτελεί το πιο ολοκληρωμένο σύστημα streaming μουσικής στον κόσμο.

Καλύτερα μαζί: Η Sonos Beam Ultra μπορεί να συνδυαστεί μαζί με άλλα ηχεία Sonos για ακρόαση σε πολλαπλούς χώρους και δημιουργία home theater, ενώ τα Sonos Ace Ultra αξιοποιούν το ίδιο οικοσύστημα μέσω της δυνατότητας σύνδεσης ακουστικών.

Προσαρμοσμένα στον χώρο σας: Η τεχνολογία Trueplay προσαρμόζει την Sonos Beam Ultra σε κάθε χώρο, ενώ το TrueCinema κάνει το ίδιο για τα Sonos Ace Ultra όταν αυτά λαμβάνουν ήχο από συμβατή ηχόμπαρα.

Έλεγχος με τον δικό σας τρόπο: Η Beam Ultra συνδέεται μέσω WiFi, Bluetooth και HDMI eARC, ενώ τα Sonos Ace Ultra προσθέτουν USB-C και 3,5mm, προσφέροντας πολλαπλές επιλογές σύνδεσης για ό,τι θέλετε να ακούσετε.

Ένα σύστημα που διαμορφώνει την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας

Η Sonos είναι ένα ηχητικό λειτουργικό σύστημα που σας βοηθά να δημιουργήσετε την ιδανική ηχητική εμπειρία για το σπίτι σας. Βασισμένο σε μια ανοιχτή πλατφόρμα, συγκεντρώνει όλους τους τρόπους με τους οποίους θέλετε να ακούτε, ώστε να μπορείτε να αναπαράγετε οτιδήποτε, με τον τρόπο που εσείς επιλέγετε. Κάθε ηχείο Sonos έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί ακόμη καλύτερα μαζί με τα υπόλοιπα. Προσθέτοντας ένα νέο ηχείο, ολόκληρο το σύστημα γίνεται πιο έξυπνο, γεμίζοντας μεγαλύτερο μέρος του σπιτιού με ήχο προσαρμοσμένο στον χώρο στον οποίο αναπαράγεται. Οι συνεχείς βελτιώσεις της πλατφόρμας και τα προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί, εξασφαλίζουν την συμβατότητα μεταξύ διαφορετικών γενεών, σημαίνουν ότι το σύστημα Sonos γίνεται όλο και πιο ικανό με την πάροδο του χρόνου.

Η νέα ηχόμπαρα Sonos Beam Ultra και τα premium ακουστικά Sonos Ace Ultra θα είναι διαθέσιμα στις 29 Σεπτεμβρίου 2026 με ενδεικτική τιμή λιανικής € 699 και € 449 αντίστοιχα. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τη Sonos στο @sonos.