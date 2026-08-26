Μαρόκο: 106 γιγάντιες κατασκευές μπήκαν στη θάλασσα – 4,4 χλμ. κυματοθραυστών για 5,2 εκατ. επιπλέον κοντέινερ τον χρόνο

Εκατόν έξι γιγάντιοι κυματοθραύστες τοποθετήθηκαν στη θάλασσα για την επέκταση του Τάνζερ-Μεντ, σε βάθη έως 35 μέτρα, αυξάνοντας τη χωρητικότητα κατά 5,2 εκατ. εμπορευματοκιβώτια.

Η επέκταση του λιμενικού συγκροτήματος Tanger Med 2 στο Μαρόκο αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά έργα θαλάσσιας μηχανικής στη Μεσόγειο. Για την προστασία των νέων λιμενικών εγκαταστάσεων κατασκευάστηκαν μεγάλοι κυματοθραύστες, στους οποίους ενσωματώθηκαν 106 γιγάντια κιβώτια από σκυρόδεμα.

Σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία της Bouygues Construction και της Tanger Med Engineering, 96 από αυτά τοποθετήθηκαν στον κύριο κυματοθραύστη και ακόμη 10 στον δευτερεύοντα. Οι κατασκευές εγκαταστάθηκαν σε θαλάσσιες περιοχές όπου το βάθος έφτανε έως και τα 35 μέτρα.

106 γιγάντια κιβώτια στους κυματοθραύστες

Στον κύριο κυματοθραύστη του Tanger Med 2 κατασκευάστηκε τμήμα μήκους 2.710 μέτρων με 96 τετράλοβα κιβώτια από σκυρόδεμα. Παράλληλα, 955 μέτρα του έργου αποτελούνταν από κεκλιμένη κατασκευή, η οποία προστατεύτηκε με 5.760 ειδικά στοιχεία Accropodes. Στον δευτερεύοντα κυματοθραύστη χρησιμοποιήθηκαν ακόμη 10 κιβώτια σε τμήμα μήκους 341 μέτρων, ενώ άλλα 377 μέτρα κατασκευάστηκαν με κεκλιμένη λύση και 3.581 Accropodes. Συνολικά, οι δύο κυματοθραύστες που περιγράφει η Bouygues περιλαμβάνουν 106 γιγάντιες κατασκευές από σκυρόδεμα.

Τα στοιχεία της Bouygues αναφέρουν συνολικό μήκος 3.665 μέτρων για τον κύριο κυματοθραύστη και 718 μέτρων για τον δευτερεύοντα. Μαζί φτάνουν τα 4.383 μέτρα, δηλαδή περίπου 4,4 χιλιόμετρα θαλάσσιων κατασκευών. Η Tanger Med Engineering αναφέρει, από την πλευρά της, 4,8 χιλιόμετρα κυματοθραυστών με κιβώτια, σε βάθη έως 35 μέτρα. Οι δύο αριθμοί αφορούν διαφορετικές τεχνικές περιγραφές και επιμέρους πεδία του συνολικού έργου.

Τα κιβώτια κατασκευάστηκαν στη στεριά

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου ήταν η μέθοδος κατασκευής των τεράστιων κιβωτίων. Η Bouygues αναφέρει ότι οι κατασκευές δημιουργήθηκαν αρχικά στη στεριά, με τη χρήση συστήματος με ειδικό σύστημα συνεχούς χύτευσης σκυροδέματος. Αφού ολοκληρώνονταν, μεταφέρονταν στο νερό και τοποθετούνταν στα προβλεπόμενα σημεία των κυματοθραυστών. Η μέθοδος αυτή επέτρεψε την κατασκευή μεγάλων τμημάτων σε ελεγχόμενο περιβάλλον, πριν από την εγκατάστασή τους στη θάλασσα.

Τα κιβώτια δεν αποτελούσαν απλώς συμπαγείς όγκους σκυροδέματος, ο σχεδιασμός τους περιλάμβανε εσωτερικούς θαλάμους και ειδικά διαμορφωμένα τοιχώματα. Στην πλευρά που βλέπει προς τη θάλασσα υπήρχαν ανοίγματα, τα οποία βοηθούν στη διάσπαση της ενέργειας των κυμάτων. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η ένταση της θαλάσσιας ανατάραξης και η διέλευση του νερού πάνω από την κατασκευή.

Τα κιβώτια δεν χρησιμοποιήθηκαν σε ολόκληρο το μήκος των κυματοθραυστών. Σε άλλα τμήματα εφαρμόστηκε κεκλιμένη λύση, πάνω στην οποία τοποθετήθηκαν χιλιάδες Accropodes, ειδικά στοιχεία από σκυρόδεμα σχεδιασμένα για την προστασία παράκτιων κατασκευών. Στον κύριο κυματοθραύστη χρησιμοποιήθηκαν 5.760 τέτοια στοιχεία και στον δευτερεύοντα ακόμη 3.581. Έτσι, το έργο συνδύασε δύο διαφορετικές τεχνικές, τις μεγάλες κατακόρυφες κατασκευές από σκυρόδεμα και τις κεκλιμένες επιφάνειες με στοιχεία προστασίας.

1.200 μέτρα νέων προβλητών

Η επέκταση δεν περιορίστηκε στους κυματοθραύστες. Η Bouygues αναφέρει ότι προστέθηκαν 1.200 μέτρα προβλητών, ενώ η Tanger Med Engineering περιγράφει ένα ευρύτερο τεχνικό αντικείμενο που περιλάμβανε 2.800 μέτρα προβλητών σε τμήματα, 160 εκτάρια νέων χερσαίων εκτάσεων, την απομάκρυνση 2,5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων βράχου, δρόμους, δίκτυα και άλλες υποδομές.

Ο βασικός στόχος της επέκτασης ήταν η αύξηση της δυναμικότητας του λιμανιού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Bouygues, οι νέες προβλήτες και εγκαταστάσεις πρόσθεσαν ετήσια δυναμικότητα 5,2 εκατομμυρίων εμπορευματοκιβωτίων. Οι γιγάντιοι κυματοθραύστες, οι προβλήτες, οι χερσαίες εκτάσεις και οι υπόλοιπες υποδομές αποτέλεσαν ένα ενιαίο σύστημα που επέτρεψε στο λιμάνι να διαχειρίζεται πολύ μεγαλύτερο όγκο διεθνούς εμπορίου με δυνατότητα διαχείρισης επιπλέον 5,2 εκατομμυρίων εμπορευματοκιβωτίων κάθε χρόνο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ