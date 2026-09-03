Το Μαρόκο κατασκευάζει «λεωφόρο νερού» για την αντιμετώπιση επτά ετών ξηρασίας

Το Μαρόκο υλοποιεί το μεγαλύτερο υδραυλικό έργο στην ιστορία του, δημιουργώντας έναν γιγαντιαίο «αυτοκινητόδρομο νερού» για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης λειψυδρίας.

Η παρατεταμένη ξηρασία που έπληξε τη χώρα μεταξύ 2018 και 2025 ανάγκασε τις αρχές στο Ραμπάτ να αναλάβουν άμεσα δράση για την διασφάλιση των υδατικών πόρων.

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε λειτουργία και σε διάφορα στάδια ανάπτυξης συνολικά 18 έργα μεταφοράς νερού, τα οποία συνθέτουν ένα πρωτοποριακό δίκτυο επαναδιανομής σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα πρώτα αποτελέσματα της «λεωφόρου»

Βασικός πυλώνας του εγχειρήματος είναι η εμβληματική σύνδεση ανάμεσα στις λεκάνες απορροής των ποταμών Σεμπού και Μπουρεγκρέγκ. Μέσα σε μόλις δύο χρόνια, το συγκεκριμένο έργο επέτρεψε τη μεταφορά 953 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού προς τον πυκνοκατοικημένο άξονα Ραμπάτ-Καζαμπλάνκα, προσφέροντας ανάσα στις αστικές περιοχές.

Η στρατηγική αυτή διευρύνεται περαιτέρω με σημαντικούς σταθμούς. Έως το τέλος του έτους προβλέπεται η σύνδεση των δύο πρώτων λεκανών με τη λεκάνη του ποταμού Ουμ Ερ-Ρμπία, επιτρέποντας τη μεταφορά έως και 1,2 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού.

Στον οδικό χάρτη του Υπουργείου Εξοπλισμού και Νερού περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός για την ενίσχυση της σύνδεσης Λάου-Λούκος-Σεμπού, με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς άρδευσης στις κρίσιμες αγροτικές περιοχές.

Το φιλόδοξο σχέδιο της «λεωφόρου νερού» βρίσκεται ακόμη σε φάση σχεδιασμού για ορισμένα τμήματά του, όμως στοχεύει παράλληλα στην άρση των έντονων ανισοτήτων που παρατηρούνται μεταξύ των περιφερειών ως προς την πρόσβαση σε υδάτινους πόρους.

Το εκτεταμένο αυτό δίκτυο μεταφοράς συμπληρώνει τη δυναμική στροφή του Μαρόκου προς την αφαλάτωση θαλασσινού νερού και την κατασκευή σύγχρονων υδραυλικών υποδομών. Με αυτόν τον τρόπο, το Ραμπάτ προωθεί ένα νέο μοντέλο διαχείρισης που βασίζεται στη δίκαιη ανακατανομή των πόρων και τη διαφοροποίηση των πηγών υδροδότησης απέναντι στην κλιματική απειλή.

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