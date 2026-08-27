«Ακυβέρνητο καράβι»... έμεινε 438 ημέρες στον ωκεανό με μια βάρκα 7 μέτρων χωρίς προμήθειες

Μια μικρή βάρκα, ελάχιστες προμήθειες και 438 ημέρες στη μέση του Ειρηνικού. Η ιστορία του José Salvador Alvarenga μοιάζει βγαλμένη από μυθιστόρημα, όμως ο ίδιος υποστηρίζει ότι όλα συνέβησαν πραγματικά.

Οι ιστορίες ναυαγών και επιβίωσης στην ανοιχτή θάλασσα ανέκαθεν γοήτευαν το κοινό. Από τη μυθολογική Οδύσσεια και τον «Πινόκιο» μέχρι τον «Ροβινσώνα Κρούσο» και τη «Ζωή του Πι», η ανθρώπινη προσπάθεια να επιβιώσει στις πιο ακραίες συνθήκες έχει αποτελέσει πηγή αμέτρητων ιστοριών.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές, όμως, συνέβη στην πραγματικότητα. Ο José Salvador Alvarenga, ψαράς από το Ελ Σαλβαδόρ, κατάφερε να επιβιώσει για 438 ημέρες παρασυρόμενος στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Ο Alvarenga είχε βγει για ψάρεμα από τις ακτές της μεξικανικής πολιτείας Τσιάπας μαζί με τον Ezequiel Córdoba. Μια ισχυρή καταιγίδα παρέσυρε τη μικρή βάρκα τους, μήκους μόλις επτά μέτρων, ενώ οι προμήθειές τους επαρκούσαν για περίπου μία ημέρα.

Πώς κατάφερε να μείνει ζωντανός

Ο Córdoba πέθανε λίγους μήνες αργότερα, σύμφωνα με τον Alvarenga, αφού έφαγε αλλοιωμένο κρέας πουλιού. Ο ίδιος έμεινε μόνος στη θάλασσα, πάνω σε μια ολοένα πιο κατεστραμμένη βάρκα, αντιμέτωπος με ακραία πείνα και δίψα, τον καυτό ήλιο και τις καταιγίδες.

Όπως έχει περιγράψει σε μεταγενέστερες συνεντεύξεις, έπινε νερό της βροχής, τα δικά του ούρα, ακόμη και αίμα ζώων, ενώ έτρωγε ψάρια και πουλιά που έπιανε με τα χέρια του και κατανάλωνε ωμά.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να αντέξει 438 ημέρες στον ωκεανό, μέχρι που στις 30 Ιανουαρίου 2014 έφτασε σε ένα απομακρυσμένο νησί των Νήσων Μάρσαλ.

Η περιπέτειά του θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες καταγεγραμμένες επιβιώσεις στην ανοιχτή θάλασσα, καθώς έζησε σχεδόν 14 μήνες στον ωκεανό. Η ιστορία του, ωστόσο, δεν έμεινε χωρίς αμφισβήτηση: η σχετικά καλή φυσική του κατάσταση όταν βρέθηκε προκάλεσε ερωτήματα και υποψίες ότι μέρος της αφήγησής του ενδεχομένως να μην ήταν αληθινό.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ