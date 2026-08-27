Κέρδισαν 50 εκ. ευρώ αλλά δεν τα κράτησαν για τον εαυτό τους: Το ανώνυμο ζευγάρι που βοηθάει την πόλη του εδώ και σχεδόν 20 χρόνια

Τι θα κάνατε αν κερδίζατε 50 εκατ. ευρώ; Μια οικογένεια από τη Γαλλία επέλεξε να μείνει ανώνυμη και να διαθέσει μέρος της περιουσίας της για να βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του χωριού της.

Ένα βραβείο εκατομμυρίων μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός ανθρώπου. Για μια οικογένεια από το Σεν-Μισέλ της Γαλλίας, όμως, τα 50 εκατ. ευρώ που κέρδισε το 2009 στο Ευρωμιλιόν έγιναν αφορμή να αλλάξει η ζωή μιας ολόκληρης κοινότητας.

Οι νικητές επέλεξαν να παραμείνουν ανώνυμοι και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, συνεχίζοντας την καθημερινότητά τους. Παράλληλα, αποφάσισαν να διαθέσουν μέρος των χρημάτων τους για τη βελτίωση της ζωής των περίπου 3.200 κατοίκων του Σεν-Μισέλ.

Από τη βοήθεια στον οίκο ευγηρίας μέχρι τα σχολικά γεύματα

Αρχικά, έδωσαν 400.000 ευρώ για το πρόγραμμα «Στέγαση για όλους» και για την αποπληρωμή χρέους που είχε ο οίκος ευγηρίας της κοινότητας.

Από το 2010, χρηματοδοτούν επίσης το σχολικό εστιατόριο, καλύπτοντας τα γεύματα περίπου 180 μαθητών κάθε χρόνο. Φέτος, η οικογένεια προσέφερε ακόμη 80.000 ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με την δήμαρχο Φαμπιέν Γκοντισιό, τα σχολεία χρειάζονται βελτιώσεις στην ακουστική, τον κλιματισμό και την άνεση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η αναβάθμιση θα έχει άμεσο όφελος και για τις οικογένειες: το σχολικό εστιατόριο θα εφαρμόσει ειδική τιμή μόλις 1,50 ευρώ για ένα ισορροπημένο γεύμα.

Έτσι, 17 χρόνια μετά τη μεγάλη τους νίκη, οι άγνωστοι εκατομμυριούχοι συνεχίζουν να προσφέρουν, χωρίς ποτέ να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους.

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