Δίδυμες αδερφές ανακάλυψαν στα 49 τους ότι έχουν διαφορετικούς πατέρες: «Είναι απίστευτα παράξενο και σπάνιο»

Δύο δίδυμες αδερφές έμαθαν στα 49 τους ότι έχουν διαφορετικούς βιολογικούς πατέρες, σε μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση που αποκαλύφθηκε μέσω DNA.

Η Λαβίνια και η Μισέλ Όσμπορν από την Βρετανία είναι βιολογικές δίδυμες, όμως η ζωή τους έκρυβε μια απίστευτη ανατροπή, δεν έχουν τον ίδιο πατέρα. Οι δύο αδερφές, που σήμερα είναι 49 ετών, ανακάλυψαν την αλήθεια πριν από περίπου πέντε χρόνια, όταν αποφάσισαν να κάνουν τεστ DNA.

Όπως αποκάλυψαν στη Guardian, η μητέρα τους τούς είχε πει στο παρελθόν ότι τις είχε αποκτήσει με έναν άνδρα ονόματι Τζέιμς, ο οποίος δεν ήθελε να αναλάβει τον ρόλο του πατέρα. «Ο Τζέιμς ήταν ο φίλος της μαμάς μου, υποθέτω», ανέφερε η Λαβίνια. «Από όσα μου είχαν πει, όταν η μαμά μου έμεινε έγκυος, εκείνος δεν ήταν χαρούμενος».

Γεννήθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών

Η Μισέλ και η Λαβίνια γεννήθηκαν με διαφορά μόλις λίγων λεπτών. Ωστόσο, η Μισέλ είχε από μικρή αμφιβολίες για το αν ο Τζέιμς ήταν πράγματι ο βιολογικός πατέρας τους. «Πάντα είχε το ένα πόδι έξω από την πόρτα. Νομίζω ότι η μητέρα του συνήθιζε να του ψιθυρίζει: "Αυτά τα κορίτσια δεν είναι δικά σου"», ανέφερε. Οι αμφιβολίες της εντάθηκαν όταν η μητέρα τους αρρώστησε και δεν μπορούσε πλέον να της δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις. Κάποια στιγμή, η Μισέλ είδε μια φωτογραφία του Τζέιμς, τον οποίο είχε να δει πολλά χρόνια. «Σκέφτηκα απλώς: δεν μοιάζεις καθόλου με εμένα. Δεν υπάρχει καμία ομοιότητα», είπε.

Έτσι, αποφάσισε να αγοράσει ένα κιτ γενετικού ελέγχου της Ancestry. «Ήθελα να απαλλαγώ από όλη αυτή την ιδέα ότι αυτός ο άνδρας είναι ο πατέρας μου, γιατί βαθιά μέσα μου δεν πίστευα ότι ήταν», εξήγησε. Στη συνέχεια, σκέφτηκε ότι η ίδια αποκάλυψη θα μπορούσε να αφορά και τη Λαβίνια. Η Λαβίνια, ωστόσο, δεν αντέδρασε θετικά στην απόφαση της αδερφής της. «Εκνευρίστηκα», παραδέχτηκε. «Γιατί να αμφισβητήσουμε αυτά που μας είχε πει η μητέρα μας;» Παράλληλα, εξήγησε ότι υπήρχε και ένας ακόμη λόγος που δεν ήθελε να ανοίξει αυτή την «τρύπα». «Ξέραμε ότι υπήρχε σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική ηλικία της μητέρας μου. Και εκείνη πέθαινε», είπε.

Η εξαιρετικά σπάνια εξήγηση

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων οδήγησαν τις δύο αδερφές σε έναν όρο που δεν είχαν ακούσει ποτέ, ετεροπατρική υπεργονιμοποίηση (heteropaternal superfecundation). Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο κατά το οποίο μια γυναίκα απελευθερώνει περισσότερα από ένα ωάρια κατά τον ίδιο εμμηνορροϊκό κύκλο και τα ωάρια γονιμοποιούνται από σπερματοζωάρια δύο διαφορετικών ανδρών. Έτσι, γεννιούνται δίδυμα που έχουν την ίδια μητέρα, αλλά διαφορετικούς βιολογικούς πατέρες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχουν καταγραφεί λιγότερες από 20 περιπτώσεις παγκοσμίως, γεγονός που καταδεικνύει πόσο σπάνιο είναι το φαινόμενο.

Η Μισέλ, η οποία είχε συλληφθεί από έναν άνδρα ονόματι Άλεξ, δεν ένιωσε ιδιαίτερη έκπληξη όταν αποκαλύφθηκε η αλήθεια. «Είμαστε τόσο διαφορετικές. Ακόμα με εκπλήσσει το γεγονός ότι μπορεί πραγματικά να συμβεί αυτό – είναι απίστευτα περίεργο, απίστευτα παράξενο, απίστευτα σπάνιο. Αλλά, αν το δω σε σχέση με εμένα, βγάζει νόημα», είπε. Για τη Λαβίνια, όμως, η αποκάλυψη ήταν πολύ πιο επώδυνη. «Για περίπου έναν μήνα δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω», αποκάλυψε. «Η Μισέλ ήταν το ένα πράγμα που ανήκε σε εμένα. Το ένα πράγμα για το οποίο ήμουν σίγουρη. Και μετά δεν ήταν», είπε περιγράφοντας το σοκ που της προκάλεσε η αποκάλυψη.

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