Τι είναι το Phubbing; Το νέο trend που όλοι κάνουμε και δεν καταλαβαίνουμε

Μπορεί να μοιάζει με μια αθώα συνήθεια, όμως το λεγόμενο «phubbing» φαίνεται πως επηρεάζει αρνητικά τόσο τις ερωτικές σχέσεις όσο και την ικανοποίηση από τη ζωή.

Υπάρχουν πολλές ενοχλητικές συνήθειες που μπορεί να συναντήσει κανείς στην καθημερινότητα, όμως το «phubbing» ίσως είναι μία από εκείνες που μπορούν να βλάψουν ακόμη και μια σχέση.

Ο όρος προέρχεται από τον συνδυασμό των λέξεων phone και snubbing (τηλέφωνο και περιφρόνηση) και οι ψυχολόγοι το περιγράφουν ως μια κατάσταση κατά την οποία κάποιος αγνοεί τον άνθρωπο που βρίσκεται μπροστά του επειδή είναι απορροφημένος στο κινητό του.

Είτε πρόκειται για ένα ραντεβού είτε για μια απλή στιγμή με τον σύντροφό μας, θεωρείται αυτονόητο ότι η προσοχή μας θα πρέπει να είναι στραμμένη στον άνθρωπο απέναντί μας. Ωστόσο, σε μια εποχή όπου τα smartphones έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, δεν είναι λίγοι εκείνοι που συνεχίζουν να κοιτάζουν την οθόνη ακόμη και στις πιο προσωπικές τους στιγμές.

Μπορεί να είναι ένα γρήγορο τσεκάρισμα των αθλητικών αποτελεσμάτων ή μια ματιά στις συνομιλίες και τα νέα της παρέας, αλλά όπως και να έχει, πρόκειται για μια συμπεριφορά που είναι πλέον ιδιαίτερα συνηθισμένη.

Δεν είναι μόνο θέμα αγένειας

Μελέτη του 2023 έδειξε ότι το phubbing δεν είναι απλώς ενοχλητικό ή αγενές, αλλά μπορεί να επηρεάζει την ποιότητα μιας ερωτικής σχέσης. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όταν ένας σύντροφος ασχολείται υπερβολικά με το smartphone του, μειώνονται τόσο η ικανοποίηση από τη σχέση όσο και η αντίληψη για την ποιότητά της. Και οι συνέπειες δεν σταματούν εκεί, καθώς η μειωμένη ικανοποίηση από τη σχέση φαίνεται να συνδέεται και με χαμηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή γενικότερα.

Το φαινόμενο, μάλιστα, δεν περιορίζεται στα ζευγάρια μιας και όλο και περισσότεροι άνθρωποι κοιτούν το κινητό τους ακόμη και όταν συνομιλούν με αγνώστους. Η ιδιοκτήτρια ενός καταστήματος περιέγραψε την κατάσταση ως μια διαρκή πηγή εκνευρισμού: πελάτες μπαίνουν στο κατάστημα κοιτάζοντας το κινητό, παραγγέλνουν μέσω αυτού και συνεχίζουν να το χρησιμοποιούν ακόμη και όταν εκείνη τους εξυπηρετεί.

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