Επανένταξη στην Ευρώπη μετά από 14 χρόνια: Οι νέες πτήσεις από και προς την ιστορική Δαμασκό

Μετά την επαναφορά της σύνδεσης Βερολίνου–Δαμασκού, η Συρία ανοίγει δύο ακόμη αεροπορικούς διαδρόμους προς την Ευρώπη, με προορισμούς τη Βιέννη και την Κοπεγχάγη.

Έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια περιορισμένης αεροπορικής σύνδεσης, η Συρία συνεχίζει να αποκαθιστά τις διεθνείς επαφές της. Η Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι η Syrian Air θα ξεκινήσει από τις 21 Σεπτεμβρίου τακτικές απευθείας πτήσεις από την πρωτεύουσα Δαμασκό προς Βιέννη και Κοπεγχάγη. Η απόφαση αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην προσπάθεια επανασύνδεσης της χώρας με την Ευρώπη, έπειτα από χρόνια πολέμου και κυρώσεων.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες εβδομάδες μετά την επαναφορά της απευθείας σύνδεσης Βερολίνου–Δαμασκού, η οποία αποκαταστάθηκε αυτόν τον μήνα για πρώτη φορά έπειτα από περίπου 14 χρόνια. Σύμφωνα με τις συριακές αρχές, οι νέες διαδρομές εντάσσονται στη στρατηγική επέκτασης του διεθνούς δικτύου της Syrian Air και προσέλκυσης περισσότερων ξένων αεροπορικών εταιρειών στα αεροδρόμια της χώρας.

Στο επίκεντρο η συριακή διασπορά

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της συριακής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Ομάρ αλ Χοσάρι, η Βιέννη και η Κοπεγχάγη επιλέχθηκαν λόγω της μεγάλης συριακής κοινότητας στην Αυστρία και τη Δανία. Οι νέες πτήσεις αναμένεται να διευκολύνουν τόσο τις οικογενειακές επισκέψεις όσο και τα επαγγελματικά και επιχειρηματικά ταξίδια. Οι αρχές έχουν προαναγγείλει και νέους διεθνείς προορισμούς, χωρίς όμως να έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Παρότι η έναρξη των πτήσεων έχει οριστεί για τις 21 Σεπτεμβρίου, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη τα ωράρια, η συχνότητα των δρομολογίων ή οι τιμές των εισιτηρίων. Οι σχετικές πληροφορίες αναμένεται να δημοσιοποιηθούν όταν ανοίξουν οι πωλήσεις. Η επαναφορά των συνδέσεων θα μπορούσε να δώσει ώθηση και στον τουρισμό, καθώς το τελευταίο διάστημα εταιρείες και τουριστικοί operators εξετάζουν την επιστροφή ξένων επισκεπτών στη Συρία, ιδιαίτερα όσων ενδιαφέρονται για την ιστορική κληρονομιά της Δαμασκού, του Χαλεπίου και της Παλμύρας.

Ωστόσο, τουλάχιστον αρχικά, το μεγαλύτερο μέρος της επιβατικής κίνησης αναμένεται να προέρχεται από τη συριακή διασπορά στην Ευρώπη.

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