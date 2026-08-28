Βραζιλία: Παιδιά μετατρέπουν πλαστικά μπουκάλια σε στέγαστρο για την παιδική χαρά του σχολείου τους

Μαθητές στη Βραζιλία μετατρέπουν πλαστικά μπουκάλια PET σε στέγαστρο για την παιδική χαρά του σχολείου τους, σε ένα πρωτότυπο έργο βιωσιμότητας.

Στο Δημοτικό Σχολείο Vovó Clara στην πόλη Boa Vista της Βραζιλίας, ένα καθημερινό πρόβλημα μετατράπηκε σε μάθημα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και δημιουργικότητας.

Η παιδική χαρά του σχολείου εκτίθεται για αρκετές ώρες την ημέρα στον έντονο ήλιο, με αποτέλεσμα η ζέστη να δυσκολεύει τη χρήση της από τα παιδιά. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα για τη δημιουργία ενός στεγάστρου από πλαστικά μπουκάλια PET που διαφορετικά θα κατέληγαν στα σκουπίδια.

Από τα πλαστικά μπουκάλια σε στέγαστρο

Με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Elizângela Santos Bastos, οι μαθητές συμμετέχουν στη συλλογή και την προετοιμασία των μπουκαλιών που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή. Το πρόγραμμα, με τίτλο «Βιώσιμη στέγη: Μετατρέποντας τα μπουκάλια PET σε προστασία, μάθηση και αλληλεγγύη», ξεκίνησε από μια ανάγκη που εντόπισαν οι ίδιοι μέσα στο σχολείο.

Τα παιδιά δεν περιορίζονται μόνο στη συλλογή των υλικών. Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν διαφορετικούς τύπους απορριμμάτων, συμμετέχουν σε δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και βάφουν τα μπουκάλια που πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν. Η προσπάθεια επεκτάθηκε και πέρα από την τάξη , μιας και γονείς, κηδεμόνες και εργαζόμενοι του σχολείου συμμετέχουν στη συλλογή των πλαστικών μπουκαλιών, συνδέοντας την περιβαλλοντική εκπαίδευση με μια πραγματική ανάγκη του σχολικού χώρου.

Το πρόγραμμα βασίζεται στην προσέγγιση STEAM, η οποία συνδυάζει Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά. Έτσι, τα παιδιά δεν αντιμετωπίζουν τη βιωσιμότητα μόνο ως θεωρητική έννοια, αλλά εξετάζουν στην πράξη ζητήματα όπως η διαχείριση απορριμμάτων, η επαναχρησιμοποίηση υλικών και η λειτουργία μιας κατασκευής. Υπάρχει πρόβλεψη και για τα μπουκάλια που θα περισσέψουν μετά την ολοκλήρωση του στεγάστρου. Σύμφωνα με τον Δήμο της Boa Vista, το υλικό που δεν θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή θα δοθεί στην Ένωση Missões de Amor, η οποία μπορεί να το αξιοποιήσει για τη συσκευασία υγρού σαπουνιού.

Στη δεύτερη φάση εθνικού διαγωνισμού

Το σχολικό πρόγραμμα επιλέχθηκε για τη δεύτερη φάση του National STEAM League Award 2026, ενός εθνικού διαγωνισμού με θέμα «Ένα πιο πράσινο μέλλον ξεκινά από το σχολείο». Συνολικά 150 έργα προκρίθηκαν σε αυτή τη φάση, το πρόγραμμα του σχολείου στη Boa Vista συμμετέχει στην Κατηγορία 1, που αφορά την προσχολική εκπαίδευση για παιδιά ηλικίας 4 ετών και άνω. Η πρόκριση, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι το έργο έχει ήδη κερδίσει τον διαγωνισμό. Οι δράσεις αναμένεται να συνεχιστούν έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ οι 10 φιναλίστ κάθε κατηγορίας πρόκειται να ανακοινωθούν στις 30 Οκτωβρίου.

Το στέγαστρο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, το έργο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης, με τους μαθητές, τις οικογένειες και το προσωπικό του σχολείου να συμμετέχουν στην προετοιμασία των υλικών. Η πρωτοβουλία δείχνει πώς ένα απλό αντικείμενο καθημερινής χρήσης, όπως ένα πλαστικό μπουκάλι, μπορεί να αποκτήσει νέα λειτουργία όταν συνδυάζονται η ανακύκλωση, η δημιουργικότητα και η ανάγκη της σχολικής κοινότητας.

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