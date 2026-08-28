Πόσα πόδια είναι υπερβολικά; Βρέθηκε απολίθωμα εντόμου με 24 πόδια

Ένα μικροσκοπικό πλάσμα που έζησε πριν από 324 εκατομμύρια χρόνια είχε κάτι που σήμερα θα θεωρούσαμε… υπερβολικό: 24 πόδια. Η ανακάλυψή του δίνει νέα στοιχεία για το πώς τα έντομα κατέληξαν στο πιο συχνό τους «σετ» των έξι ποδιών.

Ένα απολίθωμα από το Τέξας αποκάλυψε ένα αρχαίο έντομο με 24 πόδια, προσφέροντας νέα στοιχεία για την εξελικτική πορεία των εντόμων και για το πώς τελικά κατέληξαν να διαθέτουν μόλις έξι.

Το νέο είδος ονομάστηκε Τσόσα πραεκούρσορ και έζησε πριν από περίπου 324 εκατομμύρια χρόνια. Είχε μήκος περίπου 49 χιλιοστά και, σύμφωνα με τους ερευνητές, αποτελεί σημαντικό κομμάτι του παζλ για την πρώιμη εξέλιξη των εντόμων.

Από τα 24 άκρα του, τα έξι φαίνεται πως χρησιμοποιούνταν για περπάτημα. Τα υπόλοιπα βρίσκονταν στην κοιλιά και είχαν διαφορετική μορφή, με τις άκρες τους να θυμίζουν περισσότερο πτερύγια ή κουπιά.

Ένα έντομο ανάμεσα στη στεριά και το νερό

Η μορφολογία αυτή δείχνει ότι το Τσόσα πραεκούρσορ πιθανότατα είχε έναν ημιυδρόβιο τρόπο ζωής και κινούνταν σε περιοχές όπου συναντούσαν η στεριά και το νερό. Το εύρημα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον επειδή τα σημερινά έντομα ανήκουν στα εξάποδα: έχουν έξι πόδια στον θώρακα και κανένα στην κοιλιά. Το αρχαίο είδος, αντίθετα, διατηρούσε άκρα και στα κοιλιακά τμήματα.

Ο Έρικ Τίλκελκα, ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης, σχολίασε πως του φάνηκε κάπως αστείο πως αποκαλούμε τα έντομα εξάποδα αλλά «ξεκίνησαν» έχοντας πολλά περισσότερα. Οι ερευνητές εξέτασαν και άλλα δύο απολιθώματα και διαπίστωσαν ότι ανήκαν σε μια πολύ πρώιμη εξελικτική ομάδα συγγενική με τα έντομα. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι πρόγονοι των εντόμων πιθανότατα διέθεταν επιπλέον άκρα στην κοιλιά, τα οποία σταδιακά τροποποιήθηκαν και τελικά χάθηκαν καθώς τα έντομα προσαρμόζονταν στη ζωή αποκλειστικά στη στεριά.

Έτσι, η απώλεια των κοιλιακών άκρων φαίνεται πως αποτέλεσε σημαντικό εξελικτικό βήμα που οδήγησε στο χαρακτηριστικό σχέδιο σώματος των σύγχρονων εντόμων: έξι πόδια στον θώρακα.

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