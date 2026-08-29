5.000 θερμίδες, 2,5 ώρες γυμναστική και τώρα… Γουόρχαμερ: Η νέα πρόκληση του Χένρι Κάβιλ

Το σώμα του Σούπερμαν δεν ήρθε… έτοιμο. Ο Χένρι Κάβιλ αποκάλυψε ότι για τον ρόλο ακολουθούσε μια ιδιαίτερα απαιτητική διατροφή και περνούσε καθημερινά ώρες στο γυμναστήριο.

Τι χρειάζεται για να γίνει κάποιος Σούπερμαν; Στην περίπτωση του Χένρι Κάβιλ, η απάντηση ήταν πολλές θερμίδες και ακόμη περισσότερη γυμναστική.

Ο Βρετανός ηθοποιός υποδύθηκε τον εμβληματικό υπερήρωα σε τέσσερις ταινίες, ξεκινώντας με το «Άνθρωπος από Ατσάλι» το 2013. Ακολούθησαν οι ταινίες «Μπάτμαν εναντίον Σούπερμαν: Η αυγή της δικαιοσύνης» το 2016 και «Justice League» το 2017, ενώ η τελευταία εμφάνισή του ως Σούπερμαν έγινε με ένα σύντομο πέρασμα από την ταινία «Μπλακ Άνταμ» το 2022.

Πριν από την πρώτη του εμφάνιση ως Κρυπτονιανός, ο Κάβιλ είχε αποκαλύψει στο περιοδικό «Τόταλ Φιλμ» ότι κατανάλωνε περίπου 5.000 θερμίδες την ημέρα. Για σύγκριση, η ενδεικτική ημερήσια πρόσληψη για έναν μέσο ενήλικο άνδρα είναι περίπου 2.500 θερμίδες.

Οι θερμίδες, όμως, ήταν μόνο η μία πλευρά της προσπάθειας.Ο ηθοποιός είχε εξηγήσει πως τρώει πρώτα πρωτεΐνη και μετά λίγους υδατάνθρακες, περιγράφοντας τη διατροφή που ακολουθούσε για να αποκτήσει την απαιτούμενη μυϊκή μάζα.

Δυόμισι ώρες προπόνηση κάθε μέρα

Ο Κάβιλ αποκάλυψε ότι γυμναζόταν 2,5 ώρες την ημέρα, πιέζοντας το σώμα του πέρα από τα συνηθισμένα όριά του, προκειμένου να αυξήσει σημαντικά τη μυϊκή του μάζα και να αποκτήσει την εμφάνιση του Σούπερμαν. «Δεν υπάρχει άλλο συναίσθημα σαν κι αυτό», είχε δηλώσει, περιγράφοντας τη στιγμή που είδε για πρώτη φορά το αποτέλεσμα στον καθρέφτη.

Ο ηθοποιός έχει πλέον αφήσει πίσω του τον ρόλο του Σούπερμαν και στρέφεται σε ένα άλλο μεγάλο προσωπικό του όνειρο: το «Γουόρχαμερ 40.000».

Ο Κάβιλ είναι φανατικός θαυμαστής του επιτραπέζιου παιχνιδιού από την ηλικία των 10 ετών και πλέον συμμετέχει στην τηλεοπτική μεταφορά του για το Πράιμ Βίντεο, έχοντας παράλληλα ρόλο παραγωγού. Στη σειρά συνεργάζεται με τον σκηνοθέτη Μάιλ Φλάναγκαν, γνωστό για τη σειρά τρόμου «Το στοίχειωμα του Χιλ Χάουζ», ενώ ο ίδιος ο Κάβιλ έχει επιβεβαιώσει ότι θα πρωταγωνιστήσει. Ο χαρακτήρας που θα υποδυθεί, ωστόσο, παραμένει ακόμη μυστικός.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ