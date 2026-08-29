Τα πιο παράξενα μέρη του κόσμου όπου οι γάτες είναι παντού - Ανάμεσά τους και ένα ελληνικό νησί

Υπάρχουν μέρη στον κόσμο όπου οι γάτες δεν αποτελούν απλώς μέρος της καθημερινότητας, αλλά έχουν γίνει οι πραγματικές «πρωταγωνίστριες».

Οι άνθρωποι έχουν καταφέρει να κατοικήσουν σχεδόν κάθε γωνιά του πλανήτη. Υπάρχουν, όμως, ορισμένα μέρη όπου οι γάτες φαίνεται πως έχουν καταφέρει να κλέψουν την παράσταση και, σε κάποιες περιπτώσεις, να ξεπεράσουν αριθμητικά ακόμη και τους ανθρώπους.

Νησιά, χωριά, πάρκα, αρχαιολογικοί χώροι, ακόμη και το σπίτι ενός από τους σημαντικότερους συγγραφείς του 20ού αιώνα φιλοξενούν σήμερα μεγάλες αποικίες γατών. Κάποια από αυτά τα μέρη έχουν εξελιχθεί σε τουριστικούς προορισμούς ακριβώς εξαιτίας των τετράποδων κατοίκων τους.

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