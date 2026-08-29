Τραγωδία στο Νεπάλ: Σοροί έφτασαν στην Ινδία - Η στιγμή που καταρρέει ο γιγαντιαίος παγετώνας

Σχεδόν 3.000 άνθρωποι αγνοούνται μετά τις φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ και το Θιβέτ, ενώ οι νεκροί που έχουν εντοπιστεί ανέρχονται σε 633.

Οι φονικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ και το Θιβέτ έχουν αφήσει πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς, χιλιάδες αγνοούμενους και τεράστιες καταστροφές, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν ότι σχεδόν 3.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στις πληγείσες περιοχές.

Σύμφωνα με τα νεότερα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 2.426 άνθρωποι αγνοούνται στο Νεπάλ, ενώ άλλοι 554 αγνοούνται στην κομητεία Γκιρόνγκ του Θιβέτ. Μεταξύ των αγνοουμένων βρίσκονται τουλάχιστον 517 αλλοδαποί, στην πλειονότητά τους Ινδοί ινδουιστές προσκυνητές. Την ίδια στιγμή, οι σοροί που έχουν εντοπιστεί και ανασυρθεί ανέρχονται σε 633.

Φόβοι ότι οι νεκροί παρασύρθηκαν μέχρι την Ινδία

Η έκταση της καταστροφής έχει δημιουργήσει φόβους ότι ορισμένες από τις σορούς ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά των ποταμών προς τις εκβολές και ενδέχεται να έφτασαν ακόμη και στο έδαφος της Ινδίας.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον υδροηλεκτρικό σταθμό Trishuli 3A, κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα. Ο οργανισμός διαχείρισης καταστροφών του Νεπάλ καταγράφει μεταξύ των αγνοουμένων 933 εργαζομένους της εγκατάστασης.

Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες ότι επιζώντες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε τούνελ του σταθμού. Τα συνεργεία διάσωσης προσπαθούν να τους προσεγγίσουν, όμως οι τεράστιες ποσότητες λάσπης και νερού έχουν κάνει εξαιρετικά δύσκολο ακόμη και τον εντοπισμό των εισόδων των τούνελ.

Η στιγμή που καταρρέει ο γιγαντιαίος παγετώνας

Την ίδια ώρα, ένα βίντεο που εξασφάλισαν οι New York Times καταγράφει μια από τις στιγμές που εξηγούν το μέγεθος της φυσικής καταστροφής.

Στο υλικό φαίνεται ένας τεράστιος παγετώνας να αποκολλάται από την κορυφή μιας ορεινής κορυφογραμμής στα Ιμαλάια, στην πλευρά του Νεπάλ. Η κατάρρευση προκαλεί μια τεράστια ροή από λάσπη, χιόνι, νερό και συντρίμμια, η οποία κατευθύνεται με μεγάλη ταχύτητα προς τις κοινότητες που βρίσκονται στην κοιλάδα.

Η εικόνα αποτυπώνει με δραματικό τρόπο τις δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν στην περιοχή και το πόσο δύσκολο είναι για τα σωστικά συνεργεία να προσεγγίσουν τις πληγείσες περιοχές.

Οι άνθρωποι που κατάφεραν να διασωθούν περιγράφουν μια εικόνα απόλυτης καταστροφής. Πολλοί έχουν χάσει τα σπίτια και τις περιουσίες τους, ενώ άλλοι περιμένουν με αγωνία νέα για συγγενείς και φίλους που παραμένουν αγνοούμενοι.

«Όλοι οι οικισμοί κοντά στον ποταμό παρασύρθηκαν. Δεν έχει μείνει τίποτα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επιζών Μπούντι Ραμ Ντανγκόλ.

Δρόμοι και γέφυρες έχουν καταστραφεί

Το μέγεθος της καταστροφής από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της Τετάρτης είναι τεράστιο. Σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, ο αριθμός των ανθρώπων που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί φτάνει τους 93.000.

Η πρόσβαση σε αρκετές από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς γέφυρες έχουν καταστραφεί ή παρασυρθεί από τα νερά και βασικοί οδικοί άξονες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Η κατάσταση δημιουργεί επιπλέον προβλήματα στην προσπάθεια των αρχών να μεταφέρουν πόσιμο νερό, τρόφιμα και άλλα απαραίτητα εφόδια στους κατοίκους.

Παράλληλα, οι πιθανότητες να εντοπιστούν επιζώντες μειώνονται όσο περνούν οι ώρες, την ώρα που τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν σε περιοχές όπου η πρόσβαση παραμένει περιορισμένη.

Χιλιάδες παιδιά έχουν επηρεαστεί

Η καταστροφή έχει προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις και στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με τη UNICEF, τουλάχιστον 18 σχολεία έχουν παρασυρθεί από τα νερά, ενώ ακόμη 20 έχουν υποστεί ζημιές.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι περίπου 10.000 παιδιά σχολικής ηλικίας έχουν επηρεαστεί από τις πλημμύρες, γεγονός που προσθέτει μία ακόμη διάσταση στην ανθρωπιστική κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στο Θιβέτ, οι επιχειρήσεις διάσωσης αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις, οι αποκλεισμένοι δρόμοι, η δύσκολη μορφολογία του εδάφους και ο κίνδυνος νέων πλημμυρών περιορίζουν τις δυνατότητες των συνεργείων.

Η πρόσβαση ξένων δημοσιογράφων στη ζώνη της καταστροφής στο Θιβέτ παραμένει απαγορευμένη και οι περισσότερες πληροφορίες προέρχονται από τα κρατικά κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Την ίδια ώρα, τόσο στο Νεπάλ όσο και στο Θιβέτ έχουν δημιουργηθεί τεράστιες λίμνες από νερό, πάγο και λάσπη. Οι λίμνες αυτές αποτελούν νέο κίνδυνο, καθώς ενδεχόμενη υπερχείλιση ή υποχώρησή τους θα μπορούσε να προκαλέσει νέα κύματα νερού και συντριμμιών.

Οι αρχές βρίσκονται έτσι αντιμέτωπες όχι μόνο με την τεράστια επιχείρηση εντοπισμού των αγνοουμένων και παροχής βοήθειας στους επιζώντες, αλλά και με τον φόβο μιας νέας καταστροφής στις ήδη διαλυμένες από τις πλημμύρες κοινότητες.

A woman trapped in Nepal’s devastating floods was rescued by the Nepal Army. She has lost everything - her home, her family, everything she had. She sits in shock, with fear visible on her face, as if she still cannot believe what has suddenly happened to her.



The Nepal Army… pic.twitter.com/PooWMtROQw — Saffron Chargers (@SaffronChargers) August 28, 2026

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