Οικονόμου: «Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, αλλά δεν έπαιξε με καμιά σπουδαία ομάδα»

Μετά τη μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη της ΑΕΚ επί της Λέφσκι Σόφιας με 4-0, ο Δημήτρης Οικονόμου δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει το αποτέλεσμα, να στείλει τις ευχές του και να συνεχίσει τα πειράγματα προς τον Γιάννη Πιτταρά για τον Παναθηναϊκό.

Με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Φανουρίου, ο Δημήτρης Οικονόμου έκανε ένα δώρο στον Γιάννη Πιτταρά, με το… γούρι για τον Παναθηναϊκό να γίνεται αφορμή για ένα χιουμοριστικό ποδοσφαιρικό πείραγμα μεταξύ των δύο παρουσιαστών του «Σήμερα», στον ΣΚΑΪ.

Ο Οικονόμου ευχήθηκε με χιούμορ το δώρο να φέρει τύχη στον Πιτταρά και κατ’ επέκταση στον Παναθηναϊκό, με την κουβέντα να περνά στη συνέχεια στην ευρωπαϊκή επικαιρότητα και στη σαρωτική νίκη της ΑΕΚ επί της Λέφσκι Σόφιας με 4-0.

Το πείραγμα του Οικονόμου στον Πιτταρά για τον Παναθηναϊκό

Ο Δημήτρης Οικονόμου δεν παρέλειψε να δώσει συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την επιβλητική νίκη της, η οποία της έδωσε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Champions League. «Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, αλλά δεν έπαιξε και με καμιά σπουδαία ομάδα. Τα τέσσερα, βέβαια γκολ είναι τέσσερα γκολ», σχολίασε ο παρουσιαστής, καθώς πλέον η ομάδα «κουνάει σημαία».

Στη συνέχεια, ο Οικονόμου το… πήγε και στον Ολυμπιακό, αναφερόμενος με χιούμορ στους «ερυθρόλευκους» και λέγοντας πως «δεν έχουμε κάτι να περιμένουμε». Παράλληλα, ευχήθηκε καλή επιτυχία και στον Παναθηναϊκό στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, συνεχίζοντας τα πειράγματα προς τον Γιάννη Πιτταρά και διατηρώντας το χιουμοριστικό κλίμα στο πλατό..

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