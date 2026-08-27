«Επιτέλους! Κατεδάφιση» έγραψε ο Δένδιας: Τέλος εποχής για το Θέατρο Badminton

Μετά από χρόνια εκκρεμότητας, το Θέατρο Badminton στο Γουδή οδηγείται στην κατεδάφιση, με τις εργασίες να έχουν ήδη ξεκινήσει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Άρχισαν σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου, οι εργασίες κατεδάφισης του Θεάτρου Badminton στο Γουδή, με τις εργασίες στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή να εξελίσσονται με γρήγορους ρυθμούς.

Την εντολή για την κατεδάφιση έδωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κατ’ εφαρμογή της απόφασης 1970/2012 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέφερε ότι η έκταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο ίδιο και ότι η κατεδάφιση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της τήρησης της νομιμότητας. Οι εργασίες αφορούν το κτίριο του Badminton, που βρίσκεται στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή, στο Στρατόπεδο Ιλάρχου Νικολάου Βαρύτη.

«Επιτέλους κατεδάφιση»

Ο Νίκος Δένδιας σχολίασε την έναρξη των εργασιών με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Χ, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Επιτέλους! Κατεδάφιση του Badminton στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (Στρατόπεδο Ιλάρχου Νικολάου Βαρύτη)».

Επιτέλους! Κατεδάφιση του Badminton στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (Στρατόπεδο Ιλάρχου Νικολάου Βαρύτη). pic.twitter.com/vUADReoChU — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 27, 2026

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