Απίστευτο περιστατικό στα Χανιά: Μεθυσμένος οδηγός πήρε το κατασχεμένο αυτοκίνητό του και παρέσυρε εργαζόμενο

2. Παρά τις υψηλές μετρήσεις στο αλκοτέστ, ο 45χρονος επέστρεψε στο σημείο όπου είχε μεταφερθεί το όχημά του και έφυγε οδηγώντας, προκαλώντας νέο επεισόδιο.

Σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής 1 Νοεμβρίου στα Χανιά, με πρωταγωνιστή έναν 45χρονο οδηγό. Λίγες ώρες αφότου η Τροχαία είχε ακινητοποιήσει το όχημά του λόγω οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, ο ίδιος φέρεται να επέστρεψε στην επιχείρηση όπου φυλασσόταν και να το πήρε χωρίς άδεια.

Σύμφωνα με το protothem.gr το περιστατικό ξεκίνησε στις 04:32, όταν αστυνομικοί σταμάτησαν τον άνδρα για έλεγχο στη συμβολή των οδών Κισσάμου και Σελίνου και στο αλκοτέστ που ακολούθησε καταγράφηκαν δύο μετρήσεις, 0,996 mg/l και 0,587 mg/l.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων και στην αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος. Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο μεταφέρθηκε για φύλαξη στην επιχείρηση «Hellas Service», στο 2ο χιλιόμετρο της παλιάς εθνικής οδού Χανίων-Κισσάμου, στην περιοχή Γερμανικό Πηγάδι.

Το επεισόδιο στον χώρο φύλαξης

Ωστόσο, περίπου στις 07:25, ο 45χρονος φέρεται να επέστρεψε στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, να μπήκε στον χώρο και να αποχώρησε με το αυτοκίνητό του.

Κατά την απομάκρυνσή του, σύμφωνα με τις πληροφορίες, χτύπησε εργαζόμενο, τον οποίο παρέσυρε για περίπου δέκα μέτρα. Λίγο αργότερα, έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε τσιμεντένια περίφραξη παρακείμενης ιδιοκτησίας, προκαλώντας την πτώση της. Μετά τη σύγκρουση, εγκατέλειψε το σημείο και εξαφανίστηκε, γεγονός που οδήγησε σε νέα κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Εντοπίστηκε στο σπίτι του και υποβλήθηκε ξανά σε αλκοτέστ

Η αναζήτησή του ολοκληρώθηκε περίπου στις 08:10, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας, με τη συνδρομή της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., βρήκαν το αυτοκίνητο έξω από την κατοικία του, στην οδό Μαυρομάτη.

Ο 45χρονος παρέμενε στο σπίτι του, αλλά στη συνέχεια βγήκε από αυτό με δική του πρωτοβουλία και μεταφέρθηκε στην αστυνομική υπηρεσία. Εκεί πραγματοποιήθηκε και νέος έλεγχος για αλκοόλ, κατά τον οποίο καταγράφηκαν 0,872 mg/l και 0,76 mg/l.

Για την υπόθεση σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, επικίνδυνη σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Η δικογραφία αναμένεται να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τον 45χρονο να οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων.

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