Στα δικαστήρια η σύντροφος του ιδρυτή της ΜΚΟ και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι - «Δεν ντρέπεστε γι' αυτά που κάνατε»

Λίγο πριν από τις 10 το πρωί μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης οι πρώτοι τέσσερις κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Λίγο πριν από τις 10 το πρωί μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης οι πρώτοι τέσσερις κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» που φέρεται ότι εξαπατούσε πολίτες μέσω εράνων για άρρωστα παιδιά.

Ανάμεσα στα τέσσερα πρόσωπα που απολογούνται σήμερα βρίσκεται η σύντροφος του ιδρυτή της οργάνωσης, ο αδελφός της και ακόμη δύο στελέχη, ενώ ο ίδιος ο επικεφαλής αναμένεται να απολογηθεί τελευταίος, στην προσεχή Πέμπτη.

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