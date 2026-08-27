Το Κοινωφελές Ίδρυμα Τάκη Ηλιόπουλου στηρίζει τη νέα γενιά της ελληνικής ναυτιλίας με Πρόγραμμα Υποτροφιών Α.Ε.Ν.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Τάκη Ηλιόπουλου στο πλαίσιο της αποστολής του να ενισχύει την πρόσβαση στην εκπαίδευση και να στηρίζει τη νέα γενιά που θα στελεχώσει έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της χώρας, ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Υποτροφιών για σπουδαστές και σπουδάστριες των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέες και νέους που εισάγονται σε Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και έχουν ως τόπο καταγωγής και μόνιμης κατοικίας νησιά του Αιγαίου παρέχοντας σταθερή οικονομική υποστήριξη καθ'όλη τη διάρκεια της θεωρητικής τους εκπαίδευσης.

Κάθε υποτροφία ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 12.000 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται τμηματικά κατά τη διάρκεια των έξι διδακτικών εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης.

Η αναλυτική Προκήρυξη του Προγράμματος, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι σχετικές προθεσμίες είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Το Ίδρυμα Τάκη Ηλιόπουλου παραμένει προσηλωμένο στη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους, επενδύοντας στην εκπαίδευση ως μοχλό κοινωνικής προόδου και βιώσιμης ανάπτυξης των νησιωτικών κοινοτήτων του Αιγαίου.