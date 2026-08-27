Το Κοινωφελές Ίδρυμα Τάκη Ηλιόπουλου στηρίζει τη νέα γενιά της ελληνικής ναυτιλίας με Πρόγραμμα Υποτροφιών Α.Ε.Ν.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέες και νέους που εισάγονται σε Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και έχουν ως τόπο καταγωγής και μόνιμης κατοικίας νησιά του Αιγαίου παρέχοντας σταθερή οικονομική υποστήριξη καθ'όλη τη διάρκεια της θεωρητικής τους εκπαίδευσης.
Κάθε υποτροφία ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 12.000 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται τμηματικά κατά τη διάρκεια των έξι διδακτικών εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης.
Η αναλυτική Προκήρυξη του Προγράμματος, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι σχετικές προθεσμίες είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
Το Ίδρυμα Τάκη Ηλιόπουλου παραμένει προσηλωμένο στη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους, επενδύοντας στην εκπαίδευση ως μοχλό κοινωνικής προόδου και βιώσιμης ανάπτυξης των νησιωτικών κοινοτήτων του Αιγαίου.
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