Αυτό είναι το πρωινό εργαζομένων σε 4άστερο ξενοδοχείο πριν τη 12ωρη βάρδια στη Μύκονο: Μισή φέτα τυρί και λίγη ομελέτα

Μισή φέτα τυρί, μία φέτα ντομάτας, λίγη ομελέτα σε ψωμί brioche και καφές φέρεται να είναι το πρωινό εργαζομένων σε ξενοδοχείο της Μυκόνου.

Στο επίκεντρο συζήτησης έχει βρεθεί ανάρτηση σε ομάδα στο Facebook σχετικά με το πρωινό που προσφέρεται σε εργαζομένους ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων στη Μύκονο, λίγο πριν ξεκινήσουν τη βάρδιά τους.

Σύμφωνα με την ανάρτηση και τη φωτογραφία που τη συνοδεύει, το πρωινό αποτελείται από μισή φέτα τυρί, μία φέτα ντομάτας, ένα μικρό κομμάτι ομελέτας σε ψωμί τύπου brioche και καφέ. Το συγκεκριμένο γεύμα φέρεται να προσφέρεται σε εργαζομένους που καλούνται να ξεκινήσουν ακόμη και 12ωρη βάρδια.

Οι καταγγελίες εργαζομένων

Κάτω από την ανάρτηση υπήρξαν πολλά σχόλια από άτομα που υποστηρίζουν ότι έχουν εργαστεί στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο και αναγνωρίζουν την κατάσταση που περιγράφεται.

Μία από τις χρήστριες αναφέρει ότι υπήρξε «παθούσα από τον συγκεκριμένο εργοδότη», καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να ξεκουραστούν και ότι η πρόσβασή τους σε κανονικό γεύμα ήταν περιορισμένη. «Να μην σε δει να κάθεσαι 5 λεπτά γιατί χαλιέται, να σε κάνει ρόμπα μπροστά στους πελάτες, να μην σε αφήνει να φας και κανονικό πρωινό αν είσαι τυχερός και προλάβεις κάτι από αυτά που άφησαν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση επαναφέρει τη συζήτηση για τις συνθήκες εργασίας των εποχικών εργαζομένων στον τουρισμό, ιδιαίτερα κατά τους μήνες αιχμής. Στις καταγγελίες που διατυπώνονται περιλαμβάνονται αναφορές για πολύωρες βάρδιες, εργασία έξι ή ακόμη και επτά ημέρες την εβδομάδα, περιορισμένα ρεπό, αλλά και προβλήματα με τη διαμονή εργαζομένων.

Παράλληλα, τίθενται ζητήματα σχετικά με την παροχή επαρκούς φαγητού και τις συνθήκες υπό τις οποίες οι εργαζόμενοι καλούνται να ανταποκριθούν σε απαιτητικές βάρδιες. Οι συγκεκριμένες καταγγελίες προέρχονται από αναρτήσεις και σχόλια χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν αποτελούν από μόνες τους επιβεβαίωση των συνθηκών που περιγράφονται.

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