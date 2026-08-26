Η ομιλία του Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ, το μασάζ με τα διυλιστήρια και οι ανησυχίες ενός κορυφαίου υπουργού

Ο Μαξιμιλιανός μιλά για τον σχεδιασμό της ομιλίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, για το κυβερνητικό «μασάζ» με τα διυλιστήρια και για τις ανησυχίες ενός κορυφαίου υπουργού.

Αυτές τις μέρες που είναι στο Μέγαρο Μαξίμου και έχει αρκετό χρόνο, περιορίζοντας τα ραντεβού του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ασχολείται με την ομιλία του για τη ΔΕΘ, μεγάλο μέρος της οποίας γράφει ο ίδιος.

Έχει συσκέψεις με το οικονομικό επιτελείο -και χθες βρέθηκαν στο Μαξίμου μετά τον πρωινό καφέ ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Θάνος Πετραλιάς- αλλά και με τους στενούς του συνεργάτες για το επικοινωνιακό σκέλος της παρουσίας του στη ΔΕΘ. Παράλληλα προετοιμάζεται και για την εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη Τύπου της άλλης Κυριακής.

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