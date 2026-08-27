Τα 5 δισ. από το νέο Κλιματικό Ταμείο, η απόβαση των γαλάζιων υπουργών και το γεύμα Μητσοτάκη-Badenoch

Ο Μαξιμιλιανός μιλά για τα χρήματα που θα πάρει η χώρα μας από το νέο Κλιματικό Ταμείο και για την απόβαση γαλάζιων υπουργών στη Μακεδονία.

Σήμερα (27/08) θα περιμένουμε καλά μαντάτα από τις Βρυξέλλες για την Ελλάδα, καθώς η χώρα μας θα είναι από τις πρώτες που θα πάρει λεφτά από το νέο Κλιματικό Ταμείο, με αρκετά λαϊκά προγράμματα. Τα λεφτά από φέτος ως το 2032 δεν είναι διόλου αμελητέα, μιλάμε για 5,3 δισ.με συγκεκριμένα προγράμματα που θα τρέξουν το επόμενο διάστημα.

Να σας δώσω ορισμένα παραδείγματα: ένα μεγάλο νέο Εξοικονομώ για 62.000 κατοικίες και 10.000 μικρές επιχειρήσεις, με δράσεις αναβάθμισης υποδομών και ενεργειακής εξοικονόμησης, 280.000 νέες αντλίες θερμότητας και θερμοσίφωνες, 280 νέες κατοικίες με βιοκλιματικά πρότυπα για ευάλωτες οικογένειες, αλλά και ένα πρόγραμμα επιδοτούμενου leasing για ηλεκτροκίνηση. Την ελληνική πρόταση δούλεψαν τα συναρμόδια υπουργεία υπό τον συντονισμό του αντιπροέδρου Χατζηδάκη μαζί με τον Σκέρτσο και υπεβλήθη στην Κομισιόν τον περασμένο Μάρτιο.

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