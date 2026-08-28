Το ψηφοδέλτιο-αρένα στη Θεσσαλονίκη, οι παρατηρήσεις Μητσοτάκη στους βουλευτές και οι ψύχραιμοι φορείς

Ο Μαξιμιλιανός σχολιάζει τον συνωστισμό στο ψηφοδέλτιο της Α' Θεσσαλονίκης της ΝΔ και τις παρατηρήσεις Μητσοτάκη στους βουλευτές του κόμματος.

Αμέσως μετά τα εγκαίνια του μετρό και πριν μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής για τα έργα στην πόλη, ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τους βουλευτές της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. Μου λένε ότι ήταν αρκετά σαφής στις οδηγίες του, λέγοντας ότι δεν επιτρέπεται να γίνονται τόσα έργα στη Θεσσαλονίκη και τα ποσοστά της ΝΔ να είναι πολύ χαμηλά και σίγουρα χαμηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο της ΝΔ (όπως βεβαίως ήταν και το 2023).

Μου λένε ότι ο Κ.Μ. ξεκαθάρισε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στις δυτικές συνοικίες της πόλης, εκεί όπου η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου έχει ανέβει πολύ και φάνηκε στις ευρωεκλογές, ενώ κάλεσε τους βουλευτές να είναι σε διαρκή επικοινωνία με τους δημάρχους για προβλήματα και αιτήματα που ανακύπτουν, ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές των κυβερνητικών θέσεων στις τοπικές κοινωνίες.

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