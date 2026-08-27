Αρχαιολογικό εύρημα-«θησαυρός» στην Ιερουσαλήμ: Ξύλα 2.600 ετών άντεξαν στις φλόγες

Καμένα ξύλινα δοκάρια ηλικίας 2.600 ετών αποκαλύφθηκαν στην Ιερουσαλήμ, προσφέροντας νέα στοιχεία για την καταστροφή της πόλης από τους Βαβυλώνιους.

Ιδιαίτερα σημαντικό αρχαιολογικό εύρημα ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια ανασκαφών στον χώρο στάθμευσης Γιβάτι, στην περιοχή της Πόλης του Δαβίδ στην Ιερουσαλήμ.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν απανθρακωμένα ξύλινα δοκάρια, τα οποία χρονολογούνται στην Εποχή του Σιδήρου και συνδέονται με την καταστροφή του Πρώτου Ναού της Ιερουσαλήμ το 586 π.Χ., όταν η πόλη κατακτήθηκε από τους Βαβυλώνιους. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σπάνιο εύρημα, καθώς η διατήρηση ξύλου για περισσότερα από 2.600 χρόνια είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Πώς διατηρήθηκαν για 2.600 χρόνια

Τα μεγάλα δοκάρια ήταν κατασκευασμένα από συκομουριά και, σύμφωνα με τους ερευνητές, αποτελούσαν μέρος της στέγης μιας εσωτερικής αυλής. Το γεγονός ότι διατηρήθηκαν μέχρι σήμερα φαίνεται να οφείλεται στην ίδια τη φωτιά που κατέστρεψε το κτίριο.

Όταν οι φλόγες κατέκαψαν την κατασκευή, τα ξύλα κατέρρευσαν στο έδαφος. Στη συνέχεια καλύφθηκαν σχεδόν αμέσως από γύψο από τους τοίχους, ο οποίος είχε λιώσει εξαιτίας των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών. Το υλικό αυτό λειτούργησε σαν ένα φυσικό προστατευτικό «σφράγισμα», απομονώνοντας το ξύλο και εμποδίζοντας την πλήρη αποσύνθεσή του μέσα στους αιώνες.

Μαζί με τα δοκάρια εντοπίστηκαν και κομμάτια ξύλου από κωνοφόρα δέντρα, τα οποία διατηρούν σε εξαιρετική κατάσταση τους δακτυλίους ανάπτυξής τους. Η ερευνήτρια Johanna Regev εξηγεί ότι ο συνδυασμός της μελέτης των δακτυλίων με τις σύγχρονες μεθόδους χρονολόγησης με ραδιενεργό άνθρακα επιτρέπει στους επιστήμονες να προσδιορίζουν με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια την ηλικία των ευρημάτων. Ενώ για τόσο παλιά αντικείμενα οι αρχαιολόγοι συχνά αντιμετωπίζουν περιθώρια αβεβαιότητας εκατοντάδων ετών, η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να περιορίσει το χρονικό εύρος σε μόλις περίπου μία δεκαετία.

Τα καμένα ξύλα έμειναν στη θέση τους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το τι συνέβη μετά την καταστροφή της πόλης. Οι υπεύθυνοι του αρχαιολογικού προγράμματος εκτιμούν ότι οι άνθρωποι που επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ αρκετές δεκαετίες μετά την καταστροφή επέλεξαν συνειδητά να μην απομακρύνουν τα καμένα κατάλοιπα. Αντίθετα, άφησαν τα ίχνη της καταστροφής στη θέση τους και κατασκεύασαν νέους δρόμους πάνω από τις στάχτες και τα ερείπια.

Με αυτόν τον τρόπο, τα κατάλοιπα της φωτιάς παρέμειναν ως ένα είδος υλικής μνήμης της καταστροφής που είχε πλήξει την αρχαία Ιερουσαλήμ. Η καταστροφή του 586 π.Χ. αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία της αρχαίας Ιερουσαλήμ. Η πόλη καταστράφηκε από τις βαβυλωνιακές δυνάμεις και ο Πρώτος Ναός υπέστη επίσης καταστροφές. Το γεγονός εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο μνήμης και πένθους στην περιοχή, με παραδοσιακές ημέρες νηστείας και πένθους να συνδέονται με την πτώση της αρχαίας Ιερουσαλήμ.

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