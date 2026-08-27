Η ανατριχιαστική εικόνα της NASA: Τι είδε το ρομπότ της όταν κοίταξε κάτω από τον γκρεμό του Άρη

Το ρόβερ της NASA κατέγραψε μια συγκλονιστική πανοραμική εικόνα, γιορτάζοντας ένα τεράστιο ορόσημο της 14ετούς αποστολής του.

Στις 26 Αυγούστου 2026, το ακούραστο ρόβερ «Curiosity» της NASA γιόρτασε την κορύφωση της μέχρι τώρα 14ετούς περιπέτειάς του, κατακτώντας ένα εντυπωσιακό ρεκόρ: σκαρφάλωσε σε υψόμετρο ενός χιλιομέτρου, αφήνοντας πίσω του τον πυθμένα του κρατήρα Γκέιλ με προορισμό τις πλαγιές του εμβληματικού Όρους Σαρπ.

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