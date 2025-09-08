Αποκάλυψη του BBC: «Η ιερά μονή του όρους Σινά μετατρέπεται σε πολυτελές resort» (vid)

Σοκαριστική αποκάλυψη έκανε το BBC, όσον αφορά το όρος και τη μονή του Σινά, αφού η αιγυπτιακή κυβέρνηση έχει αποφασίσει να μετατρέψει έναν απ' τους ιερότερους χώρους, σε πολυτελές resort.

Το όρος Σινά, απ' τους ιερότερους τόπους παγκοσμίως, βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης αντιπαράθεσης. Η αιγυπτιακή κυβέρνηση προωθεί ένα μεγα-πρότζεκτ τουριστικής ανάπτυξης που απειλεί μοναστική κληρονομιά και βεδουίνικη κοινότητα.

Όπως αποκαλύπτει το BBC σε εκτενές άρθρο, το σχέδιο είναι η ιερή αυτή περιοχή να μετατραπεί σε πολυτελές τουριστικό θέρετρο, με την απόφαση αυτή να έχει έντονες αντιδράσεις ανά τον κόσμο και δη στην Ελλάδα.

Ο ιερός τόπος σε έντονη αντιπαράθεση: Τοπίο υπό καθολική μεταμόρφωση

Επικρατεί βαθιά ανησυχία για το πώς αυτός ο απομονωμένος ερημικός τόπος, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αλλάζει ριζικά. Πολυτελή ξενοδοχεία, βίλες και εμπορικά παζάρια ανεγείρονται στην περιοχή.

Η περιοχή φιλοξενεί και την παραδοσιακή βεδουίνικη φυλή Τζεμπελέγια. Γνωστοί ως «Φύλακες της Αγίας Αικατερίνης», έχουν δει τα σπίτια και τα οικοτουριστικά τους καταλύματα να κατεδαφίζονται με ελάχιστη ή καθόλου αποζημίωση. Ακόμα και νεκροί έχουν εκταφεί για τη δημιουργία νέου χώρου στάθμευσης.

Το έργο παρουσιάζεται ως βιώσιμη ανάπτυξη που θα ενισχύσει τον τουρισμό, αλλά έχει επιβληθεί στους Βεδουίνους παρά τη θέλησή τους, δηλώνει ο Βρετανός συγγραφέας ταξιδιωτικών βιβλίων Μπεν Χόφλερ: «Δεν είναι η ανάπτυξη που ζήτησαν οι Τζεμπελέγια αλλά ένα σχέδιο επιβεβλημένο από πάνω προς τα κάτω», ανέφερε.

Οι ελληνικές αντιδράσεις

Η Ελλάδα αντέδρασε έντονα, λόγω του δεσμού της με τη μονή. Η ένταση κορυφώθηκε μετά από δικαστική απόφαση που χαρακτήρισε τη γη της μονής ως κρατική. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος κατήγγειλε «δήμευση και απαλλοτρίωση» της περιουσίας της μονής.

Σε μια σπάνια συνέντευξη, ο Αρχιεπίσκοπος της Αγίας Αικατερίνης, Δαμιανός, είπε σε ελληνική εφημερίδα ότι η απόφαση ήταν ένα «βαρύ πλήγμα για εμάς… και ντροπή». Ο τρόπος που διαχειρίστηκε την υπόθεση προκάλεσε διαμάχη μεταξύ των μοναχών και οδήγησε στην πρόσφατη απόφασή του να παραιτηθεί.

Το σχέδιο της «Μεγάλης Μεταμόρφωσης» και οι αντιδράσεις της UNESCO

Η αιγυπτιακή κυβέρνηση εγκαινίασε το 2021 το «Σχέδιο Μεγάλης Μεταμόρφωσης», με ξενοδοχεία, οικο-καταλύματα, αεροδρόμιο και τελεφερίκ προς το Όρος Μωυσή. Το προβάλλει ως «δώρο της Αιγύπτου προς τον κόσμο και όλες τις θρησκείες».

Η UNESCO έχει εκφράσει τις ανησυχίες της, ζητώντας από την Αίγυπτο να σταματήσει τις εργασίες και να εκπονήσει σχέδιο διατήρησης. Το αίτημα αγνοήθηκε, ενώ οργανώσεις ζητούν να μπει η περιοχή στη Λίστα Μνημείων σε Κίνδυνο.

Η αιγυπτιακή κυβέρνηση βλέπει τα έργα ως ευκαιρία «αναζωογόνησης της οικονομίας» και στόχο 30 εκατομμυρίων τουριστών έως το 2028. Ωστόσο, όπως με τα θέρετρα της Ερυθράς Θάλασσας, οι Βεδουίνοι κινδυνεύουν να παραγκωνιστούν πλήρως.

