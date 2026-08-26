Ταξίδι στην άλλη άκρη το κόσμου χωρίς τα έξοδα διαμονής: Μια φάρμα προσφέρει δωρεάν στέγη για τρεις εβδομάδες

Μια ασυνήθιστη ευκαιρία για όσους σχεδιάζουν το ταξίδι τους στην Αυστραλία για το 2027 προσφέρει δωμάτιο, φαγητό, Wi-Fi και πρόσβαση σε τοπικές δραστηριότητες, ζητώντας ως αντάλλαγμα βοήθεια στη φάρμα.

Το ταξίδι στην άλλη άκρη του κόσμου και η εξερεύνηση των τοπίων της χώρας αποτελεί όνειρο για πολλούς, όμως το κόστος συχνά λειτουργεί ως σημαντικό εμπόδιο. Υπάρχουν, ωστόσο, εναλλακτικοί τρόποι να ζήσει κανείς την εμπειρία από μέσα χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψει μια περιουσία. Η πλατφόρμα Worldpackers δημοσίευσε μια πρόταση για όσους σχεδιάζουν τα ταξίδια τους για το 2027 και αγαπούν τα άλογα.

Η προσφορά προέρχεται από μια μεγάλη φάρμα στην περιοχή Inverell Shire, μέσα στην αυστραλιανή φύση. Οι ιδιοκτήτες αναζητούν άτομα που θα βοηθήσουν στην καθημερινή λειτουργία της εγκατάστασης και, ως αντάλλαγμα, προσφέρουν ένα πακέτο παροχών που καλύπτει μεγάλο μέρος των βασικών εξόδων ενός ταξιδιώτη.

Δωμάτιο, φαγητό και… δύο ώρες ιππασίας την ημέρα

Οι εθελοντές εργάζονται περίπου 32 ώρες την εβδομάδα και έχουν μία ημέρα ξεκούρασης. Σε αντάλλαγμα, η φάρμα παρέχει ιδιωτικό μονόκλινο δωμάτιο, τρία γεύματα την ημέρα, δωρεάν χρήση του πλυντηρίου, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα και γρήγορο Wi-Fi καθ' όλη τη διάρκεια της διαμονής. Οι οικοδεσπότες προσφέρουν μάλιστα επιπλέον διευκολύνσεις. Αναλαμβάνουν να παραλάβουν τον ταξιδιώτη κατά την άφιξή του και να τον μεταφέρουν στη φάρμα, ενώ παρέχουν δωρεάν εισιτήρια για τοπικές εκδηλώσεις ή τουριστικές εκδρομές στην πόλη. Με την ολοκλήρωση της παραμονής, δίνουν επίσης επίσημο πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει την εργασία του εθελοντή.

Φυσικά, η διαμονή δεν είναι διακοπές χωρίς υποχρεώσεις. Η καθημερινότητα στη φάρμα απαιτεί σωματική προσπάθεια και συνέπεια, με τις βασικές εργασίες να περιλαμβάνουν το τάισμα των πουλαριών και των φοράδων πρωί και βράδυ, την προετοιμασία του εξοπλισμού, τον καθαρισμό των ποτιστρών και τη βοήθεια στην εκπαίδευση των ζώων. Παράλληλα, οι εθελοντές συμμετέχουν σε εργασίες συντήρησης, καθαρισμού και κηπουρικής.

Η προϋπόθεση που δεν γίνεται να αγνοήσεις

Υπάρχει, όμως, μία βασική προϋπόθεση για όσους θέλουν να διεκδικήσουν τη θέση: πρέπει να ξέρουν να ιππεύουν με σχετική άνεση. Η αγγελία αναφέρει ότι ο εθελοντής θα πρέπει να είναι σε θέση να κάνει ιππασία για τουλάχιστον δύο ώρες την ημέρα. Μάλιστα, ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της εμπειρίας είναι οι απογευματινές διαδρομές με άλογο στα μονοπάτια της φάρμας. Πρόκειται για μια περιοχή όπου οι επισκέπτες μπορούν να συναντήσουν στη φύση έμου, κοάλα και καγκουρό.

Η θέση απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 18 έως 64 ετών που ταξιδεύουν μόνα, καθώς η φάρμα δεν επιτρέπει την άφιξη ζευγαριών ή ομάδων. Τα αγγλικά επίσης δεν χρειάζεται να είναι άριστα, αφού ένα βασικό επίπεδο θεωρείται αρκετό για την επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες. Η ελάχιστη διάρκεια παραμονής είναι τέσσερις εβδομάδες, ενώ μπορεί να φτάσει έως και τους τρεις μήνες. Όσοι ενδιαφέρονται να ζήσουν αυτή την εμπειρία το 2027 θα πρέπει να κινηθούν σχετικά γρήγορα, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις εξαντλούνται.

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