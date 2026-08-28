Η ημέρα που ο Ήλιος «ταρακούνησε» τη Γη: Στις 28 Αυγούστου 1859 ξεκίνησε η καταιγίδα του Κάρινγκτον

Ένα μάθημα από το Διάστημα...

Στις 28 Αυγούστου 1859, ο Ήλιος είχε αρχίσει να προσφέρει ένα εντυπωσιακό θέαμα, όμως κανείς δεν μπορούσε ακόμη να φανταστεί πόσο extraordinary και, δεδομένης της τεχνολογίας της εποχής, επικίνδυνο θα εξελισσόταν.

Εκείνες τις ημέρες, μια τεράστια ηλιακή διαταραχή άρχισε να επηρεάζει σταδιακά τη Γη, προκαλώντας αυτό που θα έμενε στην Ιστορία ως το Γεγονός του Κάρινγκτον (Carrington Event), τη σφοδρότερη γεωμαγνητική καταιγίδα που έχει καταγραφεί ποτέ.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr