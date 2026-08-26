Ανησυχία στις ΗΠΑ: Εντοπίστηκαν να πετούν αεροσκάφη γνωστά ως «αεροπλάνα της Αποκάλυψης»

Ο επικεφαλής της CIA βρέθηκε στη Μόσχα για επαφές με Ρώσους αξιωματούχους και, λίγο αργότερα, τουλάχιστον πέντε αμερικανικά «doomsday planes» καταγράφηκαν σε διαφορετικές περιοχές των ΗΠΑ. Η χρονική σύμπτωση προκάλεσε ερωτήματα.

Τουλάχιστον πέντε αμερικανικά Boeing E-6B Mercury, γνωστά ως «doomsday planes», εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από διάφορες περιοχές των ΗΠΑ, μετά την πρώτη γνωστή επίσκεψη του διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ στη Μόσχα.

Ο Ράτκλιφ βρέθηκε στη ρωσική πρωτεύουσα για δια ζώσης επαφές με Ρώσους αξιωματούχους. Ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν επαφές με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, διευκρινίζοντας ότι δεν πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο.

Τι είναι τα «αεροπλάνα της Αποκάλυψης»

Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό διαθέτει 16 E-6B Mercury, τα οποία λειτουργούν ως εναέρια κέντρα διοίκησης και επικοινωνιών για τις στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις των ΗΠΑ. Σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου ή καταστροφής των επίγειων συστημάτων επικοινωνίας, μπορούν να διατηρήσουν την επικοινωνία της αμερικανικής ηγεσίας με τις πυρηνικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με στοιχεία του FlightRadar24, τέσσερα E-6B εντοπίστηκαν πάνω από περιοχές όπως το Κολοράντο, το Κάνσας, η Οκλαχόμα, το Μιζούρι, το Αρκάνσας και το Τέξας, ενώ ένα πέμπτο αεροσκάφος ενδέχεται επίσης να ήταν E-6B, χωρίς όμως να επιβεβαιωθεί.

Τα αεροσκάφη τέθηκαν σε υπηρεσία το 1998, έχουν μήκος περίπου 46 μέτρα και μπορούν να μεταφέρουν πλήρωμα 22 ατόμων. Ο βασικός τους ρόλος είναι η επικοινωνία με τα πυρηνοκίνητα υποβρύχια βαλλιστικών πυραύλων και η λειτουργία ως εναέριες θέσεις διοίκησης.

Ένας διαφορετικός τύπος αμερικανικού «doomsday plane» είναι το E-4B Nightwatch, που προορίζεται να μεταφέρει τον πρόεδρο, τον υπουργό Άμυνας και την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου ή μεγάλης εθνικής κρίσης.

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