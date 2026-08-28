Σρεμπρένιτσα: Η μεγαλύτερη σφαγή στην Ευρώπη - Το έγκλημα του Μλάντιτς που έμεινε στην Ιστορία

Τον Ιούλιο του 1995 οι σερβικές δυνάμεις, υπό τη διοίκηση του στρατηγού Ράτκο Μλάντιτς, κατέλαβαν τη Σρεμπρένιτσα, η οποία βρισκόταν υπό την προστασία των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ. Στην πόλη αυτή της Ανατολικής Βοσνίας συντελέστηκε η μεγαλύτερη σφαγή που γνώρισε η ήπειρός μας μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πέθανε σε ηλικία 84 ετών σε φυλακή της Χάγης ο καταδικασμένος για εγκλήματα πολέμου, Ράτκο Μλάντιτς.

Ο Μλάντιτς ήταν ανώτατος διοικητής στη Βοσνία Ερζεγοβίνη κατά την περίοδο των πολέμων που ακολούθησαν τη διάσπαση της Γιουκοσλαβίας. Ήταν υπεύθυνος για τις φρικαλεότητες που σημειώθηκαν στη Σρεμπρένιτσα και το Σαράγεβο το 1995 και έγινε γνωστός ως ο «χασάπης της Βοσνίας».

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