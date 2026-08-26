Στο ΟΑΚΑ εμφανίστηκαν... αλεπούδες: Η ανακοίνωση και οι οδηγίες προς το κοινό

Την παρουσία αλεπούδων στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεών του γνωστοποίησε το ΟΑΚΑ, απευθύνοντας έκκληση σε αθλητές, αθλούμενους και επισκέπτες να μην πλησιάζουν, να μην ταΐζουν και να μην ενοχλούν τα άγρια ζώα.

Την παρουσία αλεπούδων στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεών του, καταγράφει το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ), ενημερώνοντας αθλητές, και επισκέπτες για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίζουν την παρουσία των άγριων ζώων.

Η διοίκηση του ΟΑΚΑ έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη επιστημονική καθοδήγηση και να καθοριστούν οι ενδεδειγμένες ενέργειες. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής συνύπαρξη ανθρώπων και άγριας ζωής στον χώρο του μεγαλύτερου αθλητικού συγκροτήματος της χώρας.

Οι οδηγίες προς αθλητές και επισκέπτες

Το ΟΑΚΑ καλεί όσους βρίσκονται στις εγκαταστάσεις να μην πλησιάζουν τις αλεπούδες, να μην τις ταΐζουν και να μην τις ενοχλούν, αλλά να τις παρατηρούν από απόσταση. Ο Κωνσταντίνος Χαλιορής, συντονιστής και γενικός διευθυντής στο ΟΑΚΑ, αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του:

«Συνυπάρχουμε με σεβασμό. Προστατεύουμε τη φύση. Η παρουσία της άγριας ζωής, ακόμη και μέσα στον αστικό ιστό, μάς υπενθυμίζει ότι η φύση βρίσκεται δίπλα μας και αξίζει τον σεβασμό και την προστασία μας. Με αφορμή την παρουσία αλεπούδων στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, ενημερώνουμε αθλητές, αθλούμενους και επισκέπτες για τους απλούς κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας ζωής. Δεν πλησιάζουμε, δεν ταΐζουμε, δεν ενοχλούμε. Παρατηρούμε από απόσταση και σεβόμαστε.»

Επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές

Το ΟΑΚΑ έχει ήδη επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, αφενός για να τις ενημερώσει σχετικά με την παρουσία των ζώων και αφετέρου για να ζητήσει την επιστημονική καθοδήγηση και τη συνδρομή τους ως προς τις ενδεδειγμένες ενέργειες.

Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι να επιτευχθεί μια όμορφη και αρμονική συνύπαρξη, με σεβασμό προς την άγρια ζωή, αλλά και με ασφάλεια για όλους όσοι επισκέπτονται και χρησιμοποιούν καθημερινά τις εγκαταστάσεις.

«Η προστασία της βιοποικιλότητας είναι υπόθεση όλων μας και αποτελεί μέρος της ευθύνης μας απέναντι στο περιβάλλον που μοιραζόμαστε. Σεβόμαστε τη φύση. Προστατεύουμε τη ζωή. Συνυπάρχουμε με ασφάλεια», καταλήγει η ανακοίνωση του ΟΑΚΑ.

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