Αυξήθηκαν σε τουλάχιστον 95 νεκρούς και 384 αγνοούμενους: Εφιάλτης στο Νεπάλ μετά τις φονικές πλημμύρες (vid)

Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η καταστροφή από τις πλημμύρες στο Νεπάλ, καθώς ο αρχικός απολογισμός των εννέα νεκρών αυξήθηκε σε τουλάχιστον 95 μέσα σε λίγες ώρες. Παράλληλα, 384 ταξιδιώτες αγνοούνται, μεταξύ των οποίων 291 ξένοι υπήκοοι.

Τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν το βόρειο Νεπάλ, κοντά στα σύνορα με την Κίνα και το Θιβέτ, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό της αστυνομίας. Αν και οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για 9 νεκρούς, ο τελικός απολογισμός φαίνεται πως θα είναι πολύ χειρότερος και θα συνεχίσει να αυξάνεται.

Apocalyptic floods and a massive landslide have devastated parts of Tibet and Nepal



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Παράλληλα, τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες φέρονται ως αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων 291 ξένοι υπήκοοι, σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού της χώρας. Ο απολογισμός των θυμάτων και των αγνοουμένων παραμένει προσωρινός και συνεχίζει να μεταβάλλεται, καθώς οι αρχές επιχειρούν να αποτιμήσουν την έκταση της καταστροφής και να εντοπίσουν ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί ή αγνοούνται.

Εκατοντάδες ταξιδιώτες αγνοούνται

Μεταξύ των ξένων υπηκόων που αγνοούνται βρίσκονται 105 Ινδοί, ενώ σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap, το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι οκτώ Νοτιοκορεάτες αγνοούνται και άλλοι δέκα έχουν αποκλειστεί εξαιτίας των πλημμυρών στην περιοχή των συνόρων Νεπάλ-Θιβέτ.

Οι αρχές είχαν ανακοινώσει νωρίτερα ότι δεν είχαν νέα από συνολικά 384 τουρίστες, συμπεριλαμβανομένων 291 ξένων, μετά τις μαζικές πλημμύρες που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές.

🇳🇵 Horrifying video from Nepal showing a flash flood wave sweeping people away in a matter of seconds pic.twitter.com/XbQAQwWfFm — Visegrád 24 (@visegrad24) August 26, 2026

Χείμαρροι λασπώδους νερού σάρωσαν περιοχές στο βόρειο τμήμα της χώρας, προκαλώντας θανάτους και αφήνοντας μεγάλο αριθμό ανθρώπων χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας ή πρόσβασης. Καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, οι αρχές εκτιμούν ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί.

Η ΕΕ ενεργοποίησε το Copernicus

Στην προσπάθεια αντιμετώπισης της καταστροφής κινητοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ανακοίνωσε την ενεργοποίηση του δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης Copernicus για την υποστήριξη των επιχειρήσεων διάσωσης.

This video from the @NepalRedCross Rasuwa District Branch illustrates the enormous force of this morning's flash flood. @NepalRedCross is mobilizing immediate relief efforts. pic.twitter.com/4LLSY00pep — David Fisher (@David_A_Fisher) August 26, 2026

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε ότι το Copernicus ενεργοποιήθηκε προκειμένου να βοηθήσει στη χαρτογράφηση των πληγεισών περιοχών στο Νεπάλ και στην υποστήριξη των επιχειρήσεων βοήθειας στο πεδίο. Παράλληλα, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να παράσχει επιπλέον βοήθεια στη χώρα.

Οι φονικές πλημμύρες έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές, ενώ οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού των αγνοουμένων και αντιμετώπισης των συνεπειών της καταστροφής. Ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται διαρκώς στους νεότερους προσωρινούς απολογισμούς που ανακοινώνουν οι αρχές, την ώρα που οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

🇳🇵 A horrific flash flood carrying mud, rocks, and water swept away a village in Nepal in a matter of seconds pic.twitter.com/tLgLkYLGCY — Visegrád 24 (@visegrad24) August 26, 2026

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