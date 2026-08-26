«Βρώμικα υπονοούμενα»: Το τραγούδι της Ντόλι Πάρτον που κατέκτησε πρώτη θέση και δεν έπαιζαν τα ραδιόφωνα

Ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια της Dolly Parton είχε βρεθεί στο στόχαστρο ραδιοφωνικών παραγωγών, οι οποίοι θεωρούσαν ορισμένους στίχους του υπερβολικά «τολμηρούς».

Ο θρύλος της country μουσικής, η Ντόλι Πάρτον, έφυγε χθες 26/8 από την ζωή σε ηλικία 80 ετών. Την είδηση έκαναν γνωστή μέλη της οικογένειά της μέσα από τα social media.

Ένα από τα Νο1 τραγούδια της, το «The Bargain Store», είχε αρχικά προκαλέσει αντιδράσεις στους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, με αρκετούς DJs να αρνούνται να το μεταδώσουν επειδή θεωρούσαν ορισμένους στίχους του «βρώμικους» ή υπερβολικά τολμηρούς για τα συντηρητικά δεδομένα της country μουσικής.

Οι στίχοι που παρεξηγήθηκαν

Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε το 1975, χρησιμοποιούσε ένα κατάστημα ως μεταφορά για μια γυναίκα που έχει πληγωθεί από προηγούμενες σχέσεις. Ωστόσο, φράσεις όπως «you can easily afford the price - μπορείς εύκολα να αντέξεις την τιμή» θεωρήθηκαν από κάποιους ως υπαινιγμός για την πορνεία.

Η ίδια η Parton είχε εξηγήσει στο βιβλίο της Songteller: My Life in Lyrics ότι δεν υπήρχε καμία χυδαία πρόθεση. Η «ελαφρώς μεταχειρισμένη πραμάτεια» ήταν, όπως εξηγούσε, μια μεταφορά για την ίδια και την καρδιά της: είχε ζήσει σχέσεις, είχε πληγωθεί, αλλά μπορούσε ακόμη να αγαπήσει.

Είχε αναφέρει πως τότε νόμιζε ότι σίγουρα είχε γράψει μια επιτυχία, πριν αντιληφθεί ότι οι DJs αρνούνταν να παίξουν το τραγούδι. Τελικά, το «The Bargain Store» άρχισε να μεταδίδεται κανονικά και έφτασε στην πρώτη θέση των country charts, αποτελώντας το πέμπτο Νο1 της Parton ως σόλο καλλιτέχνιδας και παραμένοντας στα charts για εννέα εβδομάδες.

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