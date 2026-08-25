Ντόλι Πάρτον: Πέθανε στα 80 της η θρυλική σταρ της country

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η Ντόλι Πάρτον, μία από τις μεγαλύτερες μορφές της κάντρι μουσικής, με μια καριέρα που ξεπέρασε τις έξι δεκαετίες.

Η Ντόλι Πάρτον, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και επιδραστικές μορφές της κάντρι μουσικής, πέθανε σε ηλικία 80 ετών, όπως επιβεβαιώθηκε την Τρίτη 25 Αυγούστου. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή από την οικογένειά της και επιβεβαιώθηκε από διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η θρυλική τραγουδίστρια, στιχουργός, ηθοποιός και επιχειρηματίας άφησε πίσω της μια καριέρα που ξεπερνά τις έξι δεκαετίες και μια σειρά από τραγούδια που έγιναν παγκόσμιες επιτυχίες.

«Ακόμη θεραπεύομαι, αλλά ακόμη δουλεύω»

Μόλις λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της, η Ντόλι Πάρτον είχε μιλήσει στο περιοδικό People για την κατάσταση της υγείας της, εξηγώντας ότι είχε παραμελήσει ορισμένα προβλήματα όσο φρόντιζε τον σύζυγό της, Καρλ Ντιν, ο οποίος πέθανε τον Μάρτιο του 2025. «Αντιμετωπίζω κάποια προβλήματα υγείας στα οποία απλώς δεν έδωσα σημασία, καθώς φρόντιζα τον Καρλ», είχε δηλώσει.

Η ίδια είχε εξηγήσει ότι βρισκόταν σε διαδικασία ανάρρωσης, ενώ παράλληλα συνέχιζε να εργάζεται. «Ακόμη θεραπεύομαι, αλλά ακόμη δουλεύω», είχε πει χαρακτηριστικά, καθησυχάζοντας τους θαυμαστές της. Τα προβλήματα υγείας της είχαν γίνει γνωστά τους προηγούμενους μήνες. Είχε αναφέρει ότι αντιμετώπιζε πέτρες στα νεφρά, ενώ είχε ακυρώσει την παρουσία της σε εκδήλωση στο θεματικό πάρκο Dollywood, στο Τενεσί, καθώς αισθανόταν κατά διαστήματα ζάλη και αφυδάτωση. Οι γιατροί της είχαν συστήσει να μην ταξιδέψει.

Οι μεγάλες επιτυχίες της

Η Ντόλι Πάρτον συνδέθηκε με μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια της κάντρι μουσικής, μεταξύ των οποίων τα «Jolene», «9 to 5» και «I Will Always Love You». Το τελευταίο έγινε ιδιαίτερα γνωστό παγκοσμίως μέσα από την ερμηνεία της Γουίτνεϊ Χιούστον στην ταινία «The Bodyguard», ενώ η ίδια η Πάρτον είχε γράψει το τραγούδι αρκετά χρόνια νωρίτερα.

Κατά τη διάρκεια της πορείας της, η Πάρτον έγραψε περισσότερα από 3.000 τραγούδια και κυκλοφόρησε δεκάδες άλμπουμ, εξελισσόμενη σε μία από τις σημαντικότερες γυναικείες παρουσίες στην ιστορία της κάντρι.

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