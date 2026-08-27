Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν... έτσι και η αγάπη του Ροναλντίνιο για την ελληνική μουσική, με τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ να ετοιμάζεται να βρεθεί (ξανά) στην Ελλάδα για να ακούσει Ρέμο!

Ο Ροναλντίνιο ετοιμάζει βαλίτσες.... για Ελλάδα προκειμένου να βρεθεί ξανά στην Ελλάδα, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη για τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στις 12 Σεπτεμβρίου.

Ο Βραζιλιάνος θρύλος αναμένεται να δώσει το «παρών» στη συναυλία του φίλου και δεν θα είναι μάλιστα η πρώτη φορά που θα βρέθει να ακούσει τις μεγάλες επιτυχίες του, αφού έχει πάει αρκετές φορές σε νυχτερινά κέντρα όπου εμφανιζόταν ο Ρέμος.

Μάλιστα, οι δυο τους έχουν μοιραστεί κατά καιρούς στιγμές και φωτογραφίες στα social media, με τον Έλληνα τραγουδιστή να έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον άλλοτε σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα.