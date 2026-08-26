Πέθανε ο ηθοποιός Τιμ Κάρι σε ηλικία 80 ετών: Ενσάρκωσε τους θρυλικούς Pennywise και Dr. Frank-N-Furter

Για εκατομμύρια θεατές ήταν ο Pennywise που τους έκανε να φοβούνται τους κλόουν και για άλλους ο εκκεντρικός Dr. Frank-N-Furter του Rocky Horror. Ο Τιμ Κάρι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από χρόνια σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Τιμ Κάρι, ο Βρετανός ηθοποιός και τραγουδιστής που έγινε γνωστός ως Dr. Frank-N-Furter στο The Rocky Horror Picture Show και Pennywise στη μίνι σειρά It.

Σύμφωνα με το TMZ, πέθανε αργά το βράδυ της Τρίτης στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε για περισσότερο από μία δεκαετία. Οι αρχές απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Οι εμβληματικοί ρόλοι του

Ο Κάρι υποδύθηκε τον Dr. Frank-N-Furter στο The Rocky Horror Show και στη μεταφορά του στον κινηματογράφο το 1975. Η ταινία εξελίχθηκε σε cult φαινόμενο και απέκτησε φανατικό κοινό μέσα από τις μεταμεσονύκτιες προβολές.

Το 1990 ενσάρκωσε τον Pennywise στη μίνι σειρά It, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Stephen King, καθιερώνοντας τον χαρακτήρα ως έναν από τους πιο τρομακτικούς κλόουν στην οθόνη. Συμμετείχε επίσης στις ταινίες Home Alone 2, Clue, Annie, The Hunt for Red October και Muppet Treasure Island.

Θέατρο, τηλεόραση και animation

Ο Κάρι ξεκίνησε από το West End και είχε σημαντική θεατρική καριέρα, με ρόλους στα Amadeus και Spamalot, καθώς και τρεις υποψηφιότητες για Tony. Παράλληλα, συμμετείχε σε τηλεοπτικές παραγωγές όπως Oliver Twist, Tales from the Crypt και Will & Grace, ενώ δάνεισε τη φωνή του σε χαρακτήρες των Peter Pan & the Pirates, The Wild Thornberrys και Star Wars: The Clone Wars. Για τον Captain Hook στο Peter Pan & the Pirates κέρδισε Emmy.

Το 2012 υπέστη σοβραό εγκεφαλικό επεισόδιο, γεγονός που περιόρισε σημαντικά την καλλιτεχνική του δραστηριότητα. Παρά τα προβλήματα υγείας, παρέμεινε αγαπητός στο κοινό και άφησε πίσω του μια καριέρα πέντε δεκαετιών.

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